S-a aprobat Legea bugetului de stat pe 2022: ”Cea mai mare alocare pentru investiții din ultimii 32 de ani”

Agerpres

Guvernul a aprobat, luni, Legea bugetului de stat pe 2022, un buget despre care premierul Nicolae Ciucă a spus că este unul "echilibrat", "responsabil" şi "realist", capabil să răspundă nevoilor imperative de finanţare şi să consolideze economia.

"Avem pe masa ședinței de Guvern bugetul ce include cea mai mare alocare pentru investiții din ultimii 32 de ani. Fondurile însumează aproximativ 88,8 miliarde lei. Reprezintă, practic, dublul sumei investițiilor realizate în România în anul 2019. Valoarea acestor bani constă în beneficiile pe care le vor aduce pentru oameni proiectele realizate. Pentru că infrastructura de transport este un obiectiv al agendei cetățenilor, doresc să menționez câteva dintre investițiile care vor primi finanțare în cursul anului viitor:

- autostrada Sibiu-Pitești, autostrada Lugoj-Deva, autostrada Nădășelu-Suplacu de Barcău-Borș, inclusiv centura Oradea, autostrada A3, autostrada Câmpia Turzii-Ogra-Târgu-Mureș, autostrada de centură Sud a municipiului București, inclusiv intervențiile privind centura existentă, autostrada de centură nord a municipiului București, drumul expres Craiova-Pitești, drumul expres Brăila-Galați, podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila, autostrada Ploiești-Buzău", a spus Ciucă, la începutul şedinţei Cabinetului pe care îl conduce.

Premierul a precizat, încă o dată, că în 2022 nu vor crește taxele și impozitele.

"Aşa cum ne-am angajat, nu vom creşte taxe şi impozite, nu vom pune presiune pe mediul de afaceri. Vom menţine regimul fiscal actual al IMM-urilor, schemele de ajutor de stat pentru încurajarea investiţiilor şi toate măsurile aflate în vigoare pentru susţinerea antreprenorilor", a afirmat Ciucă.

Şeful Executivului a menţionat și pachetul de măsuri sociale, prevăzut pentru 2022.

"Pentru a proteja veniturile populaţiei, îndeosebi persoanelor cu venituri mici sau din categorii vulnerabile, am stabilit un pachet de măsuri sociale, majorarea alocaţiilor pentru copii, a indemnizaţiilor pentru persoanelor cu dizabilităţi, creşterea pensiilor şi acordarea ajutorului social pentru pensionari. Aprobarea bugetului reprezintă garanţia că aceste măsuri se vor aplica începând de la 1 ianuarie 2022. Ministerul Muncii va avea un buget cu 6,7% mai mare faţă de anul în curs. Criza energetică şi consecinţele asupra persoanelor cu venituri mici impun măsuri urgente de sprijin, asigurăm finanţarea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie prin acordarea stimulentului pentru energie în tot timpul anului şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece. În plus, am decis reducerea la 5% a TVA pentru energia termică în sistem centralizat pe perioada iernii pentru a reduce efectele creşterii preţului la gazele naturale", a declarat Ciucă.

El a menţionat şi detaliile de buget aferente continuării campaniei de vaccinare şi gestionării pandemiei de COVID 19.

"Bugetul pentru anul viitor include resurse pentru finanţarea măsurilor de protecţie sanitară, acordă prioritate investiţiilor în secţiile de boli infecţioase şi de terapie intensivă pentru creşterea siguranţei pacienţilor ", a declarat Ciucă.