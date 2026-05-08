Preţul mediu la gaze pentru consumatorii non-casnici a scăzut în majoritatea statelor membre UE în semestrul doi din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024. Cel mai sever declin a fost în Cehia (minus 14,6%), Ungaria (minus 14,4%) şi Grecia (minus 12,2%). Preţurile au crescut în doar patru ţări membre UE: Lituania (6,5%), Ţările de Jos (6,3%), România (3,4%) şi Austria (1,7%), în timp ce în alte patru preţurile au rămas relativ stabile, cu mici variaţii de la 0,2% în Spania la minus 0,2% în Slovenia şi Letonia, în timp ce în Germania au rămas nemodificate.

Cele mai ridicate preţuri la gaze s-au înregistrat în Suedia (10,65 euro pentru 100 kWh), Finlanda (8,63 euro pentru 100 kWh) şi Germania (7,13 euro pentru 100 kWh), iar cele mai scăzute în Bulgaria (4,14 euro pentru 100 kWh), Grecia (4,24 euro pentru 100 kWh), Portugalia şi Belgia (fiecare cu 4,81 euro pentru 100 kWh).

Datele se referă la consumatorii non-casnici cu un consum anual între 10.000 gigajouli (GJ) şi 100.000 GJ.