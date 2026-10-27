”Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federaţia Rusă nu a planificat, nu a coordonat şi nu a desfăşurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României, la fel ca şi pe teritoriul altor state străine”, arată Ambasada. De asemenea, oficialii ruşi din România s-au referit la ”tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră”, pe care ambasadorul rus le-a calificat ”drept manifestări de cinism politic şi ipocrizie”.

”La 27 octombrie, Ambasadorul Federaţiei Ruse, Vladimir Lipaev (foto articol, dreapta), a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din oraşul Braşov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”, a transmis, marţi seară, Ambasada Rusiei în România, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, ”diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federaţia Rusă nu a planificat, nu a coordonat şi nu a desfăşurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României, la fel ca şi pe teritoriul altor state străine”.

”Acesta a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei stilul şi metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”, se arată în comunicat.

Ambasada s-a referit şi la ”tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră”, pe care ambasadorul rus le-a calificat ”drept manifestări de cinism politic şi ipocrizie”.

”Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de ameninţări la adresa siguranţei navigaţiei în regiune este Ucraina şi complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu îşi dezminte crimele, ci se şi mândreşte cu acestea. Ambasadorul a reamintit că, de la începutul anului, forţele armate ale Ucrainei au vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruşi, iar 28 de marinari şi-au pierdut viaţa. Niciuna dintre aceste nave nu transporta încărcături militare. Cu toate acestea, nimeni din Occident, inclusiv România, nu a condamnat aceste atacuri”, arată Ambasada Rusiei la Bucureşti.

Potrivit oficialilor Federaţiei Rusiei, ”Bucureştiul a început să îşi manifeste 'îngrijorarea' abia atunci când livrările militare ilegale către regimul de la Kiev prin porturile de la Marea Neagră au fost blocate”.”Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conştientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO şi al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marţi pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, la sediul MAE, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federaţia Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie, din incinta platformei industriale Carfil din Braşov.

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov.

Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia. Ei sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

SRI a anunţat că reţeaua din care fac parte cei trei este coordonată de Rusia şi viza mai multe facilităţi militare şi industriale, în România şi regiune şi urmărea intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.