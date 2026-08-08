Senatorul cere Curții de Conturi să verifice legalitatea și oportunitatea acestor cheltuieli și modul în care documentul plătit din bani publici a ajuns proiect de lege depus de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, în calitate de deputat, transmite news.ro.

„Risipirea banilor publici și politizarea cheltuielilor publice de către Guvernul Bolojan pot fi ușor exemplificate. Ministerul Mediului a plătit bani publici unui consorțiu de trei firme private pentru a scrie o Strategie pentru biodiversitate, deși în minister există o direcție pentru biodiversitate, direcție în care lucrează oameni care încasează lunar salarii tot din bani publici. Angajații ministerului sunt, se presupune, mult mai calificați decât niște firme private să scrie o strategie guvernamentală, mai ales că ei sunt sursa tuturor datelor pe care se bazează strategia respectivă”, afirmă Peiu.

Strategia plătită din bani publici, depusă ca proiect de lege de ministrul interimar

Senatorul AUR remarcă faptul că strategia plătită de minister din bani publici a fost depusă ca proiect de lege de către deputatul Diana Buzoianu, care este și ministrul interimar al Mediului. „Asta în ciuda faptului că deputatul respectiv beneficiază de o sumă de bani publici pentru funcționarea cabinetului parlamentar, sumă din care deputații își pot plăti consilieri sau pot cumpăra servicii de consultanță”, comentează senatorul AUR.

Întrebările lui Peiu pentru Guvern și Curtea de Conturi

Petrișor Peiu adresează două întrebări Guvernului Bolojan și Curții de Conturi privind „moralitatea, oportunitatea și legalitatea unor cheltuieli din bani publici”:

- De ce plătesc ministerele contracte unor firme private pentru a elabora documente care reprezintă îndatoriri de serviciu ale unor salariați din aceste ministere?

- Este legal ca un deputat să își însușească un document pentru care statul a plătit bani pentru a avea altă destinație?