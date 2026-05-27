Întrebat dacă va accepta nominalizarea ca premier, Eugen Tomac a răspuns: „Ţara are nevoie de Guvern, sigur”.

Trei sunt variantele de prim-ministru analizate în prezent la Cotroceni, toate din afara grupărilor politice parlamentare, afirmau surse politice. Discuţiile purtate în prezent vizează gradul de susţinere pe care l-ar avea noul guvern în rândul deputaţilor şi senatorilor.

Principalele nume vehiculate pentru funcţia de premier sunt cele ale consilierului prezidenţial Radu Burnete, europarlamentarului Eugen Tomac - şi el consilier la Cotroceni, dar şi preşedinte al Partidului Mişcarea Populară.

Alte nume sunt Delia Velculescu, şefă a misiunii Fondului Monetar Internaţional în Africa de Sud, invocată şi la formarea precedentului Guvern.

Un alt nume menţionat în spaţiul public este cel al lui Şerban Matei, în prezent director al Direcţiei de Relaţii Internaţionale din cadrul Băncii Naţionale a României.