Discuțiile dintre cei doi au vizat contextul politic și de securitate global, dar și direcțiile prin care România și Germania pot contribui la consolidarea Uniunii Europene.

Potrivit postării președintelui României pe rețeaua X, întâlnirea a reprezentat o oportunitate de a discuta despre evoluțiile internaționale și despre perspectiva europeană asupra principalelor provocări de securitate.

„Am avut plăcerea să o primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe fostul cancelar federal german, dr. Angela Merkel. Am purtat o discuție foarte fructuoasă despre contextul politic și de securitate la nivel mondial. A fost foarte interesant să ascult opiniile dnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică. Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale, precum și asupra măsurilor pe care România și Germania le pot lua împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități sporite de către europeni în cadrul NATO”, a scris Nicușor Dan pe X.