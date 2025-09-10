Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă privind abuzurile sexuale din universități. Care sunt motivele

Stiri actuale
10-09-2025 | 14:22
camera deputatilor
Shutterstock

Deputații au respins, miercuri, un proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea „abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.

autor
Lorena Mihăilă

Deputatul AUR, Gianina Șerban, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a anunțat inițiativa în luna iulie, după cazul Pieleanu. 

„În calitate de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi de mamă, voi propune înfiinţarea unei Comisii de anchetă parlamentară privind abuzurile sexuale şi comportamentele deviante din universităţile româneşti, începând cu cazul SNSPA. Fac un apel către toate femeile din Parlament, indiferent de partidele din care fac parte, să se implice şi să susţină iniţiativa, astfel încât comisia de anchetă să fie înfiinţată cât mai rapid. Este inacceptabil ca în anul 2025 o studentă să se teamă să meargă la cursuri. Este de neconceput ca în România europeană universităţi întregi să se transforme în terenuri de vânătoare pentru indivizi bolnavi, protejaţi de sistem şi de tăcerea celorlalţi”, se arată într-un comunicat de presă din vară.

Între obiectivele comisiei se aflau examinarea tuturor documentelor și corespondenței instituționale referitoare la semnalarea „abuzurilor sexuale și comportamentale deviante” din universitățile românești, precum și evaluarea responsabilității universitare în neadoptarea măsurilor pentru prevenirea acestora.

Citește și
atacator parc
Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere

S-au înregistrat 82 de voturi în favoarea inițiativei parlamentarilor AUR și S.O.S. România, 189 de voturi împotrivă și 6 abțineri.

Acuzațile deputatei AUR

Deputata AUR Gianina Șerban a susținut că majoritatea parlamentară, prin votul acordat, a ales să fie 'apărătorul abuzatorilor sexuali'.

„Dragi colegi de la PSD, PNL, UDMR, minorități, ați ales să fiți apărătorii abuzatorilor sexuali. Prin votul dumneavoastră ați demonstrat. Mă uit în sală și văd doamne zâmbind. Îmi pare rău. (...) Sunteți femei, sunteți mame, poate ați fost în universități, poate astăzi aveți fete în universități și ar fi fost un vot corect dacă ați fi susținut înființarea acestei comisii. Dar ați demonstrat că protejați agresorii sexuali, victimele sunt puse pe locul doi”, a transmis ea.

Care au fost argumentele

În replică, deputata USR Monica Berescu a arătat că parlamentarii AUR „nu au probitatea morală” să ceară înființarea unei astfel de comisii.

„Nimeni nu a apărat agresorii sexuali. Cât timp nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară, nu puteți să veniți aici să spuneți că aveți probitatea morală să înființați această comisie”, a argumentat Monica Berescu.

Propunerea nu a fost susținută și de deputata USR, Corina Atanasiu, care susținea că: „Înființarea unei noi comisii nu rezolvă nimic. Există deja structuri, există instituții abilitate care pot investiga, audia, sancționa astfel de cazuri. Dublaţi comisii, dublați atribuții, dar nu dublați soluțiile și nu protejați nicio victimă”, potrivit Radio România Actualități.

Israelul, acuzat de „terorism de stat” după atacul cu rachete asupra unei clădiri din Doha. „Ne asumăm”

Sursa: Agerpres

Etichete: universitati, aur, hartuire sexuala,

Dată publicare: 10-09-2025 14:22

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
Trotinetele electrice, cauza a sute de accidente în România. Un bărbat din Iași, în comă după o căzătură violentă
Stiri actuale
Trotinetele electrice, cauza a sute de accidente în România. Un bărbat din Iași, în comă după o căzătură violentă

Numărul accidentelor cu trotinetele electrice crește alarmant, deși regulile privind folosirea acestor vehicule sunt tot mai aspre.

Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere
Stiri actuale
Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere

Cazurile de violență la adresa femeilor s-au înmulțit. În Capitală, într-un parc din cartierul Drumul Taberei, un bărbat a fost filmat în timp ce își agresa partenera și o amenința cu moartea.

Femeie agresată în Cluj Napoca pentru că vorbea în maghiară la telefon, pe stradă
Stiri Sociale
Femeie agresată în Cluj Napoca pentru că vorbea în maghiară la telefon, pe stradă

Încă un maghiar a fost agresat pe stradă, la Cluj Napoca, pentru că vorbea în limba etniei sale. Este al patrulea caz de violență motivată de ură înregistrat după ce liderul AUR Dan Tanasă și-a incitat urmăritorii împotriva celor care nu sunt români.

Un tânăr din Alba și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă cu un invitat la o nuntă
Stiri actuale
Un tânăr din Alba și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă cu un invitat la o nuntă

Nou caz de violență în cuplu, de această dată în județul Alba. Un tânăr de 27 de ani este acuzat că, după o petrecere la nunta unor prieteni, și-a lovit iubita.  

Un bărbat din Petroșani a fost găsit mort, într-un cimitir. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
Stiri Virale
Un bărbat din Petroșani a fost găsit mort, într-un cimitir. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Un bărbat de 32 de ani din Petroșani a fost găsit mort într-un cimitir din oraș, duminică, în circumstanțe încă neclare. Deși pe trupul victimei nu au fost descoperite urme de violență, poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Recomandări
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere
Stiri externe
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care a prezentat principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a invocat articolul 4 NATO după acest incident.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Septembrie 2025

03:13:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28