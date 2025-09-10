Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă privind abuzurile sexuale din universități. Care sunt motivele

Deputații au respins, miercuri, un proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea „abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.

Deputatul AUR, Gianina Șerban, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a anunțat inițiativa în luna iulie, după cazul Pieleanu.

„În calitate de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi de mamă, voi propune înfiinţarea unei Comisii de anchetă parlamentară privind abuzurile sexuale şi comportamentele deviante din universităţile româneşti, începând cu cazul SNSPA. Fac un apel către toate femeile din Parlament, indiferent de partidele din care fac parte, să se implice şi să susţină iniţiativa, astfel încât comisia de anchetă să fie înfiinţată cât mai rapid. Este inacceptabil ca în anul 2025 o studentă să se teamă să meargă la cursuri. Este de neconceput ca în România europeană universităţi întregi să se transforme în terenuri de vânătoare pentru indivizi bolnavi, protejaţi de sistem şi de tăcerea celorlalţi”, se arată într-un comunicat de presă din vară.

Între obiectivele comisiei se aflau examinarea tuturor documentelor și corespondenței instituționale referitoare la semnalarea „abuzurilor sexuale și comportamentale deviante” din universitățile românești, precum și evaluarea responsabilității universitare în neadoptarea măsurilor pentru prevenirea acestora.

S-au înregistrat 82 de voturi în favoarea inițiativei parlamentarilor AUR și S.O.S. România, 189 de voturi împotrivă și 6 abțineri.

Acuzațile deputatei AUR

Deputata AUR Gianina Șerban a susținut că majoritatea parlamentară, prin votul acordat, a ales să fie 'apărătorul abuzatorilor sexuali'.

„Dragi colegi de la PSD, PNL, UDMR, minorități, ați ales să fiți apărătorii abuzatorilor sexuali. Prin votul dumneavoastră ați demonstrat. Mă uit în sală și văd doamne zâmbind. Îmi pare rău. (...) Sunteți femei, sunteți mame, poate ați fost în universități, poate astăzi aveți fete în universități și ar fi fost un vot corect dacă ați fi susținut înființarea acestei comisii. Dar ați demonstrat că protejați agresorii sexuali, victimele sunt puse pe locul doi”, a transmis ea.

Care au fost argumentele

În replică, deputata USR Monica Berescu a arătat că parlamentarii AUR „nu au probitatea morală” să ceară înființarea unei astfel de comisii.

„Nimeni nu a apărat agresorii sexuali. Cât timp nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară, nu puteți să veniți aici să spuneți că aveți probitatea morală să înființați această comisie”, a argumentat Monica Berescu.

Propunerea nu a fost susținută și de deputata USR, Corina Atanasiu, care susținea că: „Înființarea unei noi comisii nu rezolvă nimic. Există deja structuri, există instituții abilitate care pot investiga, audia, sancționa astfel de cazuri. Dublaţi comisii, dublați atribuții, dar nu dublați soluțiile și nu protejați nicio victimă”, potrivit Radio România Actualități.

