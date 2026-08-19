Glenda Dorton, în vârstă de 72 de ani, a fost internată vineri la spitalul Ascension Saint Thomas Midtown din Nashville pentru o operație de înlocuire a genunchiului cu o proteză. Familia susține că, în locul anesteziei epidurale pentru durere, i s-a administrat clorură de potasiu, un medicament extrem de periculos dacă este administrat incorect, arată New York Post.

Clorura de potasiu a fost utilizată în trecut în protocolul de injecție letală din Tennessee, deși se folosește acum un alt amestec de medicamente.

Femeia de 72 de ani este acum paralizată de la piept în jos și este internată la terapie intensivă, a declarat nora sa, Kristina Dorton. Medicii încearcă să determine dacă leziunile pot fi reversibile.

Conducerea spitalului a confirmat că cel puțin alți trei pacienți au fost afectați într-un „incident" care ar fi fost trecut sub tăcere, dar nu a confirmat afirmația familiei pacientei că i s-a administrat medicamentul greșit. Spitalul a invocat confidențialitatea pentru a nu oferi detalii suplimentare despre ceilalți trei pacienți, arată sursa citată.

„În numele conducerii și al echipelor medicale, îmi pare profund rău pentru răul cauzat pacienților noștri", a declarat dr. Shubhada Jagasia, președintele și directorul general al spitalului, pentru The Post. „Ne-am întâlnit direct cu fiecare dintre familii pentru a le exprima sprijinul profund, le-am pus în legătură cu echipele de îngrijire spirituală și ne-am asigurat că au acces la toate resursele adecvate și la îngrijirea continuă de care au nevoie."

Ancheta este în desfășurare.