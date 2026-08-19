Între timp, la Kiev, Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai mare provocare, pe plan intern, de la începutul războiului. Fostul ministru ucrainean al Apărării Mihailo Fedorov a cerut alegeri chiar pe timp de război, în Ucraina. Iar un membru important din echipa sa - Irina Mudra, adjuncta șefului administrației prezidențiale - este investigată într-o vastă afacere de corupție la nivel înalt.

„În timp ce partenerii noștri ezită să furnizeze echipamente de protecție suplimentare, rușii au depășit de mult limita a ceea ce este permis”, a declarat Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, rușii retrag miliarde de dolari din bănci, de teamă că Kremlinul ar putea începe să le confiște banii pentru a finanța războiul cu Ucraina, relatează Washington Post. Aproape 290 de miliarde de ruble - echivalentul a 3,4 miliarde de dolari - au fost retrase doar în prima jumătate a lunii august, potrivit datelor de la Banca Centrală a Rusiei. Asta după ce luna trecută au fost retrase 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie 4,5 miliarde de dolari.

Iar stațiile de alimentare din Moscova au reintrodus limite la achizițiile de benzină, din cauza penuriei de carburant care are legătură cu atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Chiar dacă a încercat să minimalizeze efectele, Vladimir Putin a recunoscut că atacurile Ucrainei asupra unor obiective industriale și de infrastructură din Rusia provoacă pagube.

Vladimir Putin: „Desigur, astfel de atacuri nu au consecințe critice, nu au avut niciodată și nu vor avea niciodată. Dar, cu siguranță, ne provoacă pagube; acest lucru este evident. Înțelegem acest lucru, îl vedem și îl știm”.

Zelenski, în cea mai grea criză internă de la începutul războiului

Între timp, la Kiev, au fost reluate protestele, în fața parlamentului, față de decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe popularul ministru al apărării Mikhailo Fedorov. Însă parlamentul deja l-a confirmat pe noul șef de la apărare - Yevhenii Khmara.

Conflictul dintre președintele Zelenski și Fedorov s-a intensificat după ce fostul ministru al apărării a cerut organizarea de alegeri chiar pe timp de război. Deși Ucraina este sub legea marțială, ceea ce înseamnă că alegerile sunt suspendate.

Mihailo Fedorov: „Trebuie să răspundem la o întrebare fundamentală: "Cum să funcționeze un stat dacă războiul ține foarte mulți ani?" Dacă acest război va mai dura un an, doi, trei, are Rusia dreptul să decidă când să-și aleagă ucrainenii conducătorii? Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia. Luptăm tocmai pentru că vrem să rămânem liberi și europeni. Prin urmare, trebuie să găsim un mecanism legal, sigur și realist care să permită Ucrainei să restabilească un proces democratic deplin, chiar și în condițiile unui război prelungit”.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: „În acest mesaj video, Fedorov renunță la orice reținere și spune, de fapt: "Îl provoc pe Zelenski în calitatea sa de lider al acestui guvern". Este cea mai periculoasă provocare internă pentru Zelenski, de la invazia rusă din 2022. Din punct de vedere politic este cea mai grea zi pentru el”.

Mai ales că agenția anti-corupție ucraineană a lansat o vastă anchetă pentru corupție, care investighează actuali și foști politicieni, precum și oficiali de rang înalt din cadrul președinției ucrainene. Potrivit unor informații, ar fi anchetată și Iryna Mudra, adjuncta șefului administrației prezidențiale. Iar Zelenski - fără să facă vreo precizare - a anunțat că o demite.