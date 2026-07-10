În ceea ce privește decizia guvernului interimar de a susţine proiectul care oferă fondurilor de pensii administrate privat să investească şi în companii din domeniul apărării, securităţii şi industriei de armament convenţional, Miruţă a spus că „industria de apărare are nevoie de trei lucruri - comenzi din partea statului român, tehnologie şi un management care să n-aibă legătură cu carnetul de partid”, conform Agerpres.

„Sunt de acord că industria naţională de apărare are nevoie de cât mai mulţi bani. Chestiunea cu sumele din Pilonul II de pensie este gestionată şi de Ministerul Muncii, şi de Guvernul României, de prim-ministru, pentru că toată lumea vrea să tragă bani de acolo. Dacă decizia va fi pentru industria naţională de apărare, în detrimentul altora, altor surse, către alte destinaţii către care să se ducă banii respectivi, este un compromis”, a declarat ministrul Apărării Naţionale, întrebat ce părere are despre disputa pe Pilonul II, în condiţiile în care Guvernul Bolojan susţine planul ca fondurile de pensii să investească în industria de armament.

El a menţionat că Armata Română a cheltuit foarte mulţi bani pentru înzestrare, sume ce nu au fost însă „trecute” prin industria naţională de apărare.

„Toată lumea are nevoie de bani, însă eu apreciez că banii pentru industria naţională de apărare, dacă se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria naţională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri. (...) Armata Română a avut buget de înzestrare în fiecare an. Armata Română a cheltuit foarte mulţi bani pentru înzestrare de ani de zile. De ce, după aceste sume de bani cheltuite de statul român, nu am reuşit să trecem aceste sume de bani prin industria naţională de apărare? Dacă miliardele de euro ar fi fost cheltuite cu trecerea prin fabricile din România, nu am mai fi avut astăzi copaci în fabricile de la ROMARM. Avem copaci pentru că industria naţională de apărare a fost de multe ori folosită ca un instrument politic şi uitaţi-vă la cine sunt cei care o coordonează”, a afirmat Miruţă.