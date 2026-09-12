"Ne exprimăm via noastră preocupare în faţa escaladării continue a tensiunilor în Orientul Mijlociu şi, în conformitate cu poziţiile noastre naţionale, îndemnăm (părţile) la reţinere maximă, precum şi la evitarea acţiunilor susceptibile să agraveze situaţia", indică textul.

Iranul a fost atacat de SUA şi Israel în februarie şi a blocat drept represalii Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj care durează de şase luni de la începutul ostilităţilor continuă să alimenteze creşterea preţurilor la carburanţi, scrie AFP.

După o acalmie de o lună, operaţiunile militare s-au reluat recent în regiune.

"Facem apel la protecţia populaţiilor şi infrastructurilor civile", adaugă în declaraţia lor ţările BRICS, care "încurajează eforturile, prin dialog şi diplomaţie, de a ajunge la un acord în vederea unei păci durabile, securităţii şi stabilităţii în regiune".

"Ne exprimăm grava preocupare pe tema atacurilor deliberate asupra infrastructurilor civile şi instalaţiilor nucleare paşnice sub protecţia Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) cu încălcarea dreptului internaţional", mai scriu statele BRICS în declaraţia comună.

Mai multe situri nucleare iraniene au fost vizate de lovituri americane şi israeliene de la începutul conflictului în februarie.