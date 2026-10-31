Preşedintele USR, Dominic Fritz, care are mandat până în anul 2029, a declarat, înainte de începerea Congresului care are loc Centrul Regional de Afaceri din Timişoara, că va colabora la fel de bine cu oricare coleg din cele trei echipe. Noua conducere urmează să stabilească strategia pentru alegerile din 2028, potrivit Agerpres.

"Este un Congres în care transmitem foarte clar semnalul că ne ţinem, în continuare, de treabă şi de cuvânt, suntem un partid care a livrat rezultate la guvernare şi vom livra rezultate în opoziţie şi vom construi de acum înainte o alternativă la PSD şi AUR pentru a câştiga următoarele alegeri. Facem aceasta şi cu o nouă echipă, sunt alegeri la Biroul Naţional. Mandatul meu, ca preşedinte, este până în anul 2029. Sunt mai multe liste. Personal, nu susţin pe cineva anume, voi lucra cu orice Birou îmi vor prezenta colegii delegaţi din ţară. Nu înseamnă că aceşti oameni, pentru că sunt pe liste diferite nu s-ar înţelege, ci din acest Congres vom transmite un semnal foarte puternic de unitate, de fermitate faţă de abuzurile PSD", a susţinut Fritz.

El a subliniat că, pentru o guvernare fără PSD şi AUR, va fi nevoie ca USR să aibă alături PNL. "Fără PSD şi AUR, este nevoie şi de PNL. Vom lucra la o mare mişcare reformistă, unde vedem şi PNL, dar va fi un parteneriat de egalitate", a punctat Dominic Fritz.