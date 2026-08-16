Impactul dronei a generat un incendiu de proporții la depozitul de la periferia Moscovei. În total, Kievul a lansat peste 600 de drone în direcția capitalei ruse, într-unul dintre cele mai ample atacuri din ultimele săptămâni.

Imagini surprinse de martori arată incendiul uriaș care a cuprins complexul logistic Wildberries din Koledino, o suburbie a capitalei ruse.

Depozitul întins pe o suprafață de peste 20 de hectare, era cel mai mare centru de depozitare al platformei, a carei valoare era estimată la începutul anului la peste 12 miliarde de dolari.

Rețeaua botezată „Amazonul rusesc” este deținută de Tatiana Kim, una dintre puținele rusoaice miliardare.

Scopul atacurilor ucrainene

A fost doar cea mai recentă lovitură dintr-o serie de atacuri ucrainene îndreptate împotriva depozitelor Wildberries, pe care Kievul le vizează în cadrul campanii mai ample împotriva infrastructurii economice ruse conectate cu sectorul militar.

Oficialii ucraineni au explicat că platforma de vânzari online furnizează și componente destinate producției de drone și echipamente de navigație.

Pe de altă parte, rușii au bombardat intens azi-noapte blocuri de apartamente și una dintre cele mai vechi piețe din Kiev.

Incendiile declanșate de atacul rusesc au fost stinse de pompierii din Kiev abia după 8 ore.