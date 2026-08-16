Un incendiu de vegetaţie, considerat cel mai mare înregistrat vreodată în această ţară, a distrus peste 1.600 de hectare de teren.

Focul a izbucnit vineri în cea mai mare rezervaţie naturală din Belgia, situată în estul ţării, nu departe de frontiera cu Germania.

Zona este greu accesibilă, iar armata belgiană a intervenit cu echipaje de pompieri militari şi 4 autospeciale de tip Panther, folosite în mod obişnuit pentru intervenţii la bazele aeriene.

Pe de altă parte, în Marea Britanie, milioane de oameni au primit în ultimele 30 de ore alerte de urgenţă, prin care autorităţile le cer să evite orice activitate care ar putea provoca incendii de vegetaţie. Avertizarea a venit după incendiul de proporţii din Stourbridge, în urma căruia 19 locuinţe au fost distruse.