”În temeiul prevederilor art. 81 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm solicitarea de înfiinţare a unei Comisii parlamentare de anchetă a Senatului pentru verificarea împrejurărilor organizării şi desfăşurării întâlnirii dintre prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, şi preşedintele Curţii Constituţionale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, desfăşurată la data de 14 august 2026, în incinta Parlamentului României, precum şi pentru evaluarea eventualelor consecinţe instituţionale ale acesteia, iniţiată de mai mult de o treime din numărul total al senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”, se arată în documentul pe care grupul parlamentar îl va înainta către Biroul Permanent al Senatului, după strângerea semnăturilor necesare.

Conform proiectului de hotărâre, se înfiinţează Comisia parlamentară de anchetă a Senatului în scopul investigării împrejurărilor organizării şi desfăşurării întâlnirii dintre prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, şi preşedintele Curţii Constituţionale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, desfăşurată în incinta Parlamentului României, precum şi pentru evaluarea eventualelor consecinţe instituţionale ale acesteia.

”Activitatea Comisiei are ca obiect exclusiv stabilirea faptelor şi împrejurărilor exterioare activităţii jurisdicţionale a Curţii Constituţionale şi evaluarea eventualelor consecinţe instituţionale asupra principiilor separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, independenţei jurisdicţiei constituţionale, transparenţei instituţionale şi colaborării loiale dintre autorităţile publice”, precizează iniţiatorii.

Comisia de anchetă este compusă din 13 membri, numiţi de Plenul Senatului, respectând configuraţia politică a Camerei - PSD - 4 senatori, AUR - 3 senatori, PNL - 2 senatori, USR - 2 senatori, PACE - Întâi România - 1 senator, UDMR - 1 senator.

”Constituirea acestei comisii nu reprezintă un atac împotriva unei instituţii şi nici împotriva unei persoane. Reprezintă exercitarea unei atribuţii constituţionale a Senatului în faţa unei situaţii care poate afecta încrederea publică în funcţionarea democratică a statului. Nicio funcţie publică, indiferent de nivelul său, nu poate transforma o întâlnire cu implicaţii instituţionale într-un fapt care nu poate fi explicat Senatului şi cetăţenilor. Într-o democraţie constituţională, independenţa instituţiilor nu se apără prin secretizarea raporturilor dintre cei care le conduc, ci prin respectarea unor reguli clare şi prin transparenţă”, se arată în documentul semnat de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului.

Presa a relatat despre o întâlnire secretă a liderului PNL, premierul Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu, preşedinta CCR, în biroul preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean. Întâlnirea nu a fost anunţată oficial, iar comunicatul CCR de sâmbătă nu face nicio referire la ea.

Pe fondul informaţiilor privind această întâlnire, au existat speculaţii conform cărora o posibilă temă de discuţie a fost legea integrităţii, care a fost contestată de PNL-USR, dar şi de către preşedintele Nicuşor Dan.