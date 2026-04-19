”Sectorul 4 e casa mea, aici m-am născut, aici trăiesc, aici muncesc, aici iubesc ca noi toţi (...) Aici mai presus decât orice a fost, este şi va fi mama mea, cel mai important membru al familiei mele. Nu contează că am adus în România 5 miliarde de euro, nu contează că am făcut până la ora asta două spitale, nu contează că lucrăm la Planşeul Unirii, nu contează că am făcut două pasaje rutiere. Dacă facem o radiografie a Bucureştiului, vedem că singurele lucrări de infrastructură sunt aici, în Sectorul 4. Spitale tot în Sectorul 4 s-au construit şi se construiesc (...)”, a declarat Daniel Băluţă, duminică, la Conferinţa extraordinară a PSD Sector 4.

Băluţă a spus că PSD a pierdut alegerile la Primăria Capitalei din cauza urii şi dezinformării.

”Faptul că pe 7 decembrie am pierdut alegerile, marcând un moment cel puţin bizar, pentru că, dacă suntem oameni raţionali, ne uităm la lucrurile pe care le-am făcut noi, versus contracandidaţii noştri, se naşte un semn de întrebare uriaş. De ce? Care este cauza? Cauza principală este ura şi dezinformarea. Iar faptul că am pierdut nu ne-a demobilizat, ne-a făcut să fim mai decizi, mai determinaţi”, a susţinut Băluţă.

Liderul PSD Bucureşti a precizat că, luni, PSD va spune stop unui guvern care jigneşte oamenii.

”În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulţi colegi din ţară spun, ca şi noi: gata, stop, nu se mai poate aşa. Nu se mai poate şi ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate? De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, sunt jigniţi şi trimişi către exterminare. Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă. Sunt unul dintre oamenii care mai mult decât apăsat, decât decis susţin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, un sistem în care nu mai contează nimic din ceea ce facem, contează doar să influenţăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească. PSD va spune mâine stop unui astfel de comportament şi am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur şi simplu îndepărtat ”, a declarat Băluţă.

Luni va avea loc referendumul intern al PSD. Social-democrații au anunțat că îi vor retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.