Social-democrații solicită suspendarea acestuia din toate funcțiile din partid și emiterea ordinului de eliberare din funcția de primar, invocând jurisprudența CCR și ICCJ.

Joi, PSD-ul a cerut același lucru și în cazul lui Ciprian Ciucu, acuzat la DNA de mai multe infracțiuni de corupție.

„PSD solicită conducerii USR să ia act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind încălcarea normelor de integritate de către primarul Dominic Fritz și să dispună suspendarea acestuia din toate funcțiile din partid și retragerea sprijinului politic în exercitarea funcției de conducere la Primăria Municipiului Timișoara”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

USR, obligată să aplice propriile standarde de integritate

Social-democrații susțin că USR are „obligația morală și politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverșunare din partea membrilor altor partide”, aflați în situații similare.

„Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcția de primar și președinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetățenilor”, transmit social-democrații.

Avertizare pentru prefectul de Timiș

PSD avertizează, de asemenea, prefectul USR de Timiș să nu abuzeze de funcția sa pentru a-l menține „ilegal” pe Dominic Fritz în funcție. „Jurisprudența CCR și a ICCJ prevede clar că în cazul unei decizii definitive și irevocabile de conflict de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligația legală să emită ordinul de eliberare din funcție. Dominic Fritz trebuie să plece!”, mai transmite PSD.

Reacția lui Dominic Fritz

Decizia ICCJ a fost pronunțată joi, confirmând un raport al Agenției Naționale de Integritate (ANI) care îl găsea pe edilul USR în conflict de interese administrativ. Ulterior, Dominic Fritz a anunțat că își va continua activitatea politică și administrativă și că va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei.

Pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcției de președinte al partidului, Fritz va solicita un vot de încredere atât în Biroul Național al USR, cât și la Congresul partidului, programat în luna octombrie. El a spus că va contesta sentința la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, decizia având ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

Vineri, Dominic Fritz a reiterat, într-un mesaj pe Facebook, că parlamentarii USR nu vor vota pentru Guvernul Veștea.

Conflictul dintre PSD și USR pe acest caz se adâncește, iar poziția PSD este una fermă: Fritz trebuie să plece. Rămâne de văzut dacă USR va urma solicitarea social-democraților și dacă prefectul de Timiș va emite ordinul de eliberare din funcție, așa cum cere PSD, sau dacă Fritz va rămâne în funcție până la soluționarea contestației la CEDO.