Potrivit unui anunţ publicat de CNIR pe Facebook, contractele pentru proiectarea şi execuţia tronsoanelor 1 Moţca-Târgu Frumos şi 3 Leţcani-Iaşi au fost semnate în urmă cu două săptămâni, constructorii fiind companii din România şi Spania.

Lucrări complexe pe ambele tronsoane

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a precizat că cele două tronsoane au o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase poduri, pasaje şi tuneluri, iar lucrările efective de construcţie vor începe în iunie 2027, după cele 10 luni alocate etapei de proiectare.

Tronsonul 1 Moţca-Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri, va include 36 de structuri, poduri şi viaducte, patru tuneluri şi trei noduri rutiere, la Moţca, Paşcani şi Târgu Frumos. De asemenea, pentru asigurarea conexiunii cu secţiunea Leghin-Târgu Neamţ a A8 şi cu Autostrada Moldovei A7, va fi construit prioritar un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Pe tronsonul 3 Leţcani-DN24 (Iaşi), cu o lungime de aproape 18 kilometri, sunt prevăzute 18 pasaje, şase tuneluri şi două noduri rutiere.