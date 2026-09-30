„Pe toate cifrele ar fi peste 35-40% şi probabil că s-ar inversa acolo ordinea, PSD pe locul 2, PNL, USR, noi, deci tot asta ar fi componenţa Parlamentului, dar proporţiile s-ar schimba şi nu ai putea evita formarea unui guvern din AUR sau în jurul partidului AUR”, afirmă el. Kelemen consideră că trebuie „câştigat timp” până în 2028 pentru a evita ca AUR să ajungă la guvernare, potrivit News.ro.

„Nu ştiu, că nu mi s-a prezentat un plan (al preşedintelui Nicuşor Dan - n.r.), deci nu vreau să intru eu în astfel de speculaţii. Ceea ce am simţit permanent, că preşedintele doreşte să avem un guvern, doreşte să ajungem noi din Parlament la o înţelegere, doreşte acest lucru. A încercat mediere, a încercat dialog cu noi în toată vara. Dacă pot să spun aşa... am pierdut toată vara cu aceste încercări şi nu doreşte AUR la guvernare. Aceste lucruri pentru mine sunt clare”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, la RFI.

El a susţinut că alegerile anticipate nu ar rezolva nimic.

„Am avea acelaşi Parlament, doar că AUR ar fi pe primul loc”

„Din ceea ce am văzut până acum, consideră - ceea ce consider şi eu - că astăzi alegerile anticipate nu ar rezolva nimic. Am avea acelaşi Parlament, doar că AUR ar fi pe primul loc astăzi. Pe toate cifrele ar fi peste 35-40% şi probabil că s-ar inversa acolo ordinea, PSD pe locul 2, PNL, USR, noi, deci tot asta ar fi componenţa Parlamentului, dar proporţiile s-ar schimba şi nu ai putea evita formarea unui guvern din AUR sau în jurul partidului AUR”, a afirmat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor: „Trebuie să câştigi timp” până în 2028

Întrebat dacă există riscul ca AUR să ajungă la un moment dat la guvernare, Kelemen Hunor a răspuns: „Da, absolut. Ipoteza mea este că nu se poate evita. Dacă ai câştiga timp până în 2028 şi mai intră cineva în opoziţie, dacă lucrurile se mai echilibrează un pic în bugetul ţării, dacă putem susţine economia în următorii ani şi putem explica oamenilor ceea ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă în ţara noastră, dacă vom avea şi acel raport privind anularea alegerilor din 2024, cele prezidenţiale, atunci eu zic că s-ar putea să fie o schimbare, să ajungem undeva la 20-25% cu AUR, ceea ce, hai să spunem aşa, e de explicat, că şi PRM-ul a fost la un moment dat la 20-21%, dar trebuie să câştigi timp. Cum poţi să câştigi timp? Pui un guvern şi pui mintea la treabă”.