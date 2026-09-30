„Dacă ţinem cont de declaraţiile făcute de toţi liderii din Parlament, atunci şansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a învesti Guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, aşa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170, 171. Sigur, vor fi încă 10, 12, 20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni, dacă fiecare merge pe declaraţia făcută, anunţurile făcute în aceste zile”, a afirmat, miercuri, la RFI, liderul UDMR, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor, despre audierile miniştrilor propuşi

Referitor la audierea în comisiile parlamentare a miniştrilor propuşi, Kelemen a menţionat că el a participat doar în comisiile de Apărare şi în comisiile de Cultură.

„Am văzut acolo atmosfera, am văzut întrebările, am văzut strategia fiecărui partid şi, sigur, depinde cum au fost alcătuite aceste comisii. În anumite comisii se pot aduna voturile şi, dacă nu e prezent partidul AUR şi n-au fost ei prezenţi, nu au participat la discuţii, se poate vota pozitiv. În alte comisii nu există majoritate pentru cei care astăzi încearcă să formeze un guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

Radu Miruţă a primit aviz negativ, iar Mircea Abrudean, aviz pozitiv

El a amintit că, în Comisia de Apărare, Radu Miruţă a luat aviz negativ, iar Mircea Abrudean, aviz pozitiv.

„În Comisia de Apărare a fost o situaţie interesantă, fiindcă acolo domnul Miruţă a luat un aviz negativ şi, a doua zi, tot în aceeaşi comisie, domnul Abrudean a luat un aviz pozitiv şi n-aş putea să spun că prestaţia unuia sau altuia a fost diferită faţă de celălalt. Pur şi simplu aşa au perceput colegii parlamentari care nu fac parte din această coaliţie, care încearcă astăzi să obţină voturile pentru a învesti Guvernul Mureşan”, a transmis preşedintele UDMR.