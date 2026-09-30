Rețeta nu este complicată și nu ai nevoie de multe ingrediente, însă câteva detalii sunt importante dacă vrei ca gutuile să rămână aromate, iar siropul să fie limpede și plăcut la gust.

Cum alegi gutuile pentru compot

Pentru un compot aromat și gustos, alege gutui bine coapte, dar încă ferme. Fructele trebuie să fie tari la atingere, cu coaja întreagă și fără zone moi, lovituri sau pete.

Gutuile foarte coapte și moi se pot sfărâma în timpul preparării, în timp ce cele prea crude pot fi mai tari și mai puțin aromate. Alege fructe parfumate, cu o culoare galbenă și o textură sănătoasă.

Cum pregătești gutuile pentru compot

Înainte de preparare, spală bine gutuile și îndepărtează puful de pe coajă. Folosește doar fructe sănătoase, fără urme de mucegai sau alte semne de alterare.

Cum se pregătesc gutuile înainte de fierbere

Înainte să pui gutuile la fiert, spală-le bine și îndepărtează puful de pe coajă. Taie apoi fructele în jumătăți sau sferturi, în funcție de cât de mari sunt, și scoate cotorul și semințele.

Dacă vrei ca bucățile să-și păstreze culoarea și să nu se oxideze, le poți pune pentru câteva minute într-un bol cu apă rece și puțin suc de lămâie. Nu le lăsa însă prea mult timp în apă, pentru că pot pierde din aromă.

Gutuile nu trebuie tăiate în bucăți foarte mici. Bucățile mai mari își păstrează mai bine forma în timpul fierberii și vor arăta mai bine în borcan.

Rețeta de compot de gutui pentru iarnă

• gutui

• apă

• zahăr

• batoane de scorțișoară

• anason stelat

• suc de lămâie.

După ce ai sterilizat borcanele, poți trece la pregătirea gutuilor. Spală-le bine și îndepărtează puful de pe coajă folosind partea abrazivă a unui burete de vase.

Pregătește apoi un vas cu 2-3 litri de apă rece și adaugă sucul de la o lămâie. Amestecă bine, apoi ocupă-te de gutui. Taie fiecare fruct în sferturi, îndepărtează cotoarele și taie apoi fiecare sfert în cuburi. Pe măsură ce le tai, pune cuburile în apa cu lămâie. Astfel, gutuile nu se vor oxida și nu își vor schimba culoarea.

După ce ai terminat de tăiat toate gutuile, pune cuburile în borcane. Pentru un borcan de 400 de grame, adaugă 2 linguri de zahăr, iar pentru unul de 800 de grame, 4 linguri de zahăr.

Pentru un gust mai aromat, poți pune în fiecare borcan câte o steluță de anason sau un baton de scorțișoară. Aceste ingrediente sunt opționale și pot fi omise dacă preferi un compot cu gust mai simplu.

La final, toarnă în borcane apa cu suc de lămâie în care au stat gutuile și închide-le bine cu capacele.

Așază un ștergar pe fundul unei cratițe încăpătoare și pune borcanele deasupra. Toarnă apă în cratiță până ajunge la nivelul gâtului borcanelor. Pune cratița pe foc și lasă borcanele la fiert timp de 30 de minute, din momentul în care apa începe să clocotească.

După ce au trecut cele 30 de minute, oprește focul și lasă borcanele să se răcească în apă. După ce s-au răcit complet, le poți scoate și depozita într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Cât zahăr se pune la compotul de gutui

Folosește cam 2 linguri de zahăr la un borcan de compot de gutui de 400 de grame. Ca idee, poți folosi cam 1 lingură plină cu vârf de zahăr la 200 de ml de compot.

Dacă îți place mai dulce, folosește cam 2-4 linguri de zahăr la 200 de ml de compot.

Ce condimente se potrivesc cu gutuile

Condimente precum anasonul stelat, scorțișoara sau cuișoarele merg de minune cu gustul parfumat al gutuilor. Poți încerca să pui și boabe de piper negru, pentru un plus de aromă.

De ce este bine să bei compot

Compotul poate fi o variantă plăcută de a consuma fructe și lichide pe parcursul zilei. Gutuile conțin fibre, vitamina C și antioxidanți, iar consumul lor poate contribui la o alimentație echilibrată. În plus, lichidul din compot ajută la aportul de apă.

Fructele din compot sunt și ele importante, deoarece conțin fibre și nutrienți care se pierd parțial dacă este consumat doar siropul. De aceea, este ideal să consumi și fructele, nu doar lichidul.