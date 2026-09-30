În vara anului 2026, autoritățile americane l-au informat pe Kasparov că devenise ținta unui atentat aflat în pregătire și, pentru prima dată de când s-a mutat la New York, în 2013, i-a fost asigurată protecție, au declarat surse din anturajul opozantului rus. Planurile privind uciderea lui Ilia Ponomarev se aflau într-un stadiu „și mai avansat”, potrivit El Mundo.

Statele Unite ar fi descoperit o grupare formată din cinci persoane care acționa la indicațiile Moscovei. Membrii acesteia recrutau persoane pentru operațiuni de supraveghere și asasinate.

Un agent recrutat ar fi fotografiat două obiective din Washington asociate cu Ponomarev. Pentru fotografierea acestora ar fi fost oferite între 1.000 și 1.500 de dolari, iar pentru asasinat, 40.000 de dolari. Potrivit El Mundo, atentatul nu a mai avut loc deoarece persoana recrutată s-a răzgândit și a refuzat să-l execute.

Conform publicației spaniole, ar fi fost planificat și un al treilea asasinat. Victima urma să fie atacată în Vilnius și ucisă cu un cuțit sau incendiată cu benzină.

Numele persoanei vizate nu apare în documentele citate de publicație. Jurnaliștii scriu că o posibilă țintă ar fi putut fi Vladimir Kara-Murza, fără să ofere însă alte detalii care să confirme această ipoteză.

El Mundo descrie și modul în care doi presupuşi membri ai grupării ar fi plătit aproximativ 200 de dolari unui cetățean american pentru a fotografia adresa din Vilnius la care locuia un opozant rus.

Publicația mai scrie că, din 2024, în atenția grupării se afla și Ivan Tiutrin, cofondator al „Forumului Rusia Liberă”, care la momentul respectiv beneficia de protecție.

În ultimele luni, poliția l-ar fi avertizat din nou că a devenit o țintă. Documentele cazului nu precizează însă dacă el era opozantul pe care gruparea intenționa să îl asasineze în Vilnius. Recompensa oferită pentru acest asasinat ar fi fost de 25.000 de dolari.

Pe lista potențialelor ținte, potrivit El Mundo, apare și activistul bașkir Ruslan Gabbasov, fondatorul „Comitetului Mișcării Naționale Bașkire din Străinătate”.

În 2025, acesta a descoperit pe mașina sa un dispozitiv de urmărire, iar procurorii lituanieni au dezvăluit ulterior existența unui plan pentru asasinarea sa.

În aprilie 2026, publicația Delfi relata că în Grecia fusese reținut un bărbat în vârstă de 55 de ani, suspectat că pregătea un dublu asasinat pe teritoriul Lituaniei.

Una dintre victime ar fi putut fi Gabbasov. Acesta a confirmat ulterior că serviciile de securitate lituaniene au dejucat un complot care îl viza.