'În perioadele complicate, amânarea deciziilor nu ajută. Din contră, este nevoie de asumare. Tocmai de aceea, organizarea unui Congres Extraordinar al PNL este un pas necesar', a scris Abrudean joi pe Facebook.

El a subliniat că PNL trebuie să-și clarifice rapid direcția.

'Miza este ca partidul să își clarifice rapid direcția și să își concentreze eforturile asupra provocărilor reale ale României. Doar așa putem contribui la dezvoltarea și modernizarea țării', a adăugat liberalul.

Consiliul Național Extraordinar al PNL va avea loc vineri, pentru convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo, conform unui anunț făcut de liberali.