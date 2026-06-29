Şeful statului a subliniat caracterul istoric al acestei relaţii, evidenţiind că "un liant este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, care au contribuit la construcţia şi dezvoltarea Statului Israel".

Nicuşor Dan a spus că preşedintele Israelului se află în România la comemorarea a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi.

"Aduc un omagiu memoriei victimelor din acele zile şi cred că este responsabilitatea noastră, a tuturor să nu uităm, pentru ca aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume şi în România", a arătat Nicuşor Dan.

El a atras atenţia şi asupra creşterii discursului instigator la ură în prezent, subliniind că trebuie acţionat "cu fermitate şi cu tact".

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"Vedem o creştere a discursului care instigă la ură şi trebuie să acţionăm cu fermitate şi, în acelaşi timp, cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reuşim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credinţe diferite. Este sarcina noastră, a tuturor", a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a declarat că România şi Israel au o colaborare solidă în mai multe domenii - economie, securitate, industria de apărare, agricultură şi tehnologia informaţiei. El a subliniat că cele două state au poziţii comune privind războiul din Ucraina.

"I-am mulţumit domnului preşedinte pentru solidaritatea Statului Israel pentru evenimentele pe care le-am avut, în special drone, în urma acestui război", a afirmat Nicuşor Dan.

Totodată, şeful statului a pledat pentru intensificarea eforturilor diplomatice în Orientul Mijlociu, subliniind importanţa unei soluţii durabile pentru stabilitatea regională.

"Am reiterat poziţia noastră cu privire la necesitatea eforturilor diplomatice pentru a readuce pacea şi stabilitatea în întreaga regiune. Speranţa noastră e că înţelegerea între Statele Unite şi Iran va deschide calea către o pace regională care să fie de durată, iar România va continua să sprijine eforturile pentru stabilizarea Orientului Mijlociu în beneficiul tuturor locuitorilor", a mai spus Nicuşor Dan.