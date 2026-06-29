Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul grav s-a petrecut duminică, pe linia Dărmănești–Cacica. Puțin înainte de ora 17, mecanicul trenului Regio a observat, perpendicular pe linie, în calea sa, cele patru traverse.

Bărbatul a oprit garnitura în care erau 11 călători, iar bucățile de lemn au fost îndepărtate.

Conform CFR, traversele respective sunt așezate, în mod normal, paralel cu calea ferată, în exteriorul șinelor, pentru a le proteja. CFR a anunțat Poliția Transporturi, considerând că este vorba despre o tentativă gravă de afectare a siguranței feroviare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru infracțiunea de distrugere sau semnalizare falsă. Ei au identificat un bărbat de 29 de ani, bănuit că a așezat traversele în calea trenului. Tânărul a fost internat la psihiatrie pentru o expertiză medicală.”