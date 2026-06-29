Aproape toate trenurile care trebuie să ajungă în București au întârzieri.

Corespondent Știrile PRO TV: „Mă aflu în Gara de Nord, la un capăt de linie, pe o porțiune unde nu există deloc umbră. Vom măsura temperatura de la nivelul șinelor pentru a vedea care este situația în aceste momente, iar termometrul ne arată că sunt 47,8°C. Din cauza acestor temperaturi foarte ridicate, trenurile sunt obligate să circule cu restricții și cu o viteză redusă, de până la 50 km/h. Acesta este motivul principal din cauza căruia există aceste întârzieri. Cea mai mare întârziere înregistrată astăzi a fost de 160–165 min la un tren care venea din Timișoara. Am vorbit și cu pasagerii și ne-au spus că, din fericire, a fost aer condiționat, însă drumul a fost foarte lung. În imagini puteți vedea și acum că sunt întârzieri.

Cea mai mare întârziere este de 80 de minute de la un tren care vine de la Pitești și mai sunt întârzieri de 20 minute, 10 minute, 20 minute. Cel mai greu este pentru pasagerii care așteaptă aici, în Gara de Nord, pentru că aerul aici este sufocant. În plus, au fost impuse restricții de circulație și pentru vehiculele de mare tonaj, respectiv cele care au o greutate de 7,5 t, iar acestea nu mai pot să circule pe drumurile expres și autostrăzile care se află sub codurile de căldură. Măsura a fost luată pentru a preveni distrugerea infrastructurii rutiere.

Exceptate de la aceste restricții sunt transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile, dar și mașinile care trebuie să intervină în situații de urgență.”