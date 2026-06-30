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”Spre o deosebire de situaţiile anterioare, în care era o aşteptare rezonabilă că guvernul trece, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Şi nu vreau să facem un exerciţiu de, hai să ne jucăm de-a prim-ministrul şi de-a desemnarea guvernului. Asta e răspunsul”, a spus şeful statului, după ce a avut o întâlnire cu ambasadorii statele europene

Şeful statului a admis că are o responsabilitate în această criză politică, dar, în opinia sa, ”toată lumea a greșit”.

”Evident, toată lumea a greşit, da”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat cu ce a greşit, şeful statului a arătat că au plecat acum un an cu soluţia, în continuare, în opinia sa cea mai bună pentru România a acestui guvern de patru partide plus minorităţi şi într-un an de zile, fiecare putea să facă mai mult, astfel încât coaliţia asta să reziste.

Nicușor Dan: ”Statul român funcţionează, instituţiile funcţionează”

”Aşa cum transmit şi acum cetăţenilor români, statul român funcţionează, instituţiile funcţionează, avem un guvern în poziţia în care este, are nişte limitări constituţionale, dar statul român funcţionează”, a spus şeful statului.

El a precizat că, în orice situaţie excepţională Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri.

”Foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Aşteptăm, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgenţă, mai sunt două luni, partidele aşteaptă de la guvern care să fie calendarul şi, în funcţie de asta, să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuţii pe proiectele de lege”, a menţionat şeful statului.

”Aici suntem. Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu ştiu, îmi doresc să fie cât mai curând şi insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele şi, dacă e nevoie, săptămânile următoare, pentru a găsi soluţia de compromis cu o majoritate”, a mai spus preşedintele.

Sinteza declarațiilor șefului statului :