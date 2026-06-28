În acest timp, termenele avansate de președinte s-au schimbat de mai multe ori: de la „în cel mai scurt timp” și „după una-două săptămâni” la „finalul lunii ianuarie”, apoi „două-trei luni”, „anul acesta” și, cel mai recent, „într-un termen rezonabil”.

Subiectul este unul dintre cele mai sensibile din ultimii ani. Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a produs o ruptură majoră de încredere în stat, a alimentat teorii ale conspirației și a rămas o temă cu impact previzibil puternic în societate.

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