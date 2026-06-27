Tomac mai spune că Nicuşor Dan este conştient că alegătări au aşteptări „mult mai mari”, dar se arată convins că şeful statului îi va convinge pe contestatarii săi de justeţea acţiunilor sale.

„Preşedintele este conştient că o bună parte din români au aşteptări mult mai mari şi de acest lucru este conştient, dar preşedintele este un om de bună credinţă. Îi va convinge că acţiunea pentru care a meritat să încerce să păstreze partidele pe direcţia corectă a meritat acest efort, pentru că statul nu poate fi reformat peste noapte, România nu poate fi scoasă din jocul în care a fost 30 de ani peste noapte. Pentru acest lucru este nevoie de determinare, de efort, de sacrificii şi aici este un sacrificiu personal extrem de puternic, pentru că ar fi putut fi un preşedinte independent extrem de comod, care să lase partidele să îşi desfăşoare agenda aşa cum simt că este mai bine şi electoral pentru ele”, a răspuns Eugen Tomac, după ce a fost întrebat, într-o emisiune la Digi 24, dacă Nicușor Dan ştie că şi-a dezamăgit alegătorii, potrivit News.ro.

Acesta a afirmat, în acelaşi interviu, că Nicuşor Dan „nu a fost şi nu este” PSD-ist.

„Nicuşor Dan este Nicuşor Dan, este un om politic care s-a format plecând de la această luptă şi credinţă că vocea societăţii civile trebuie să fie ascultată. A reuşit să convingă şi eu sunt absolut convins că preşedintele Nicuşor Dan va reuşi într-un final să-i convingă pe români că efortul pe care l-a făcut a meritat”, a spus Tomac.

Acesta a arătat că, în relaţia cu PSD, preşedintele a avut „obiectivul” de a „convinge PSD-ul că este mult mai bine să rămână în această parte a proiectului pro-european decât să lăsăm la dispoziţie acest război PSD anti-PSD să se accentueze şi mai mult”

„Şi cred că analzia domniei sale şi evaluarea este una corectă de a încerca să ţină toate partidele democratice, pro-europene laolaltă şi nicidecum să încurajăm ruptura aceasta din societate şi şi-a pus pentru acest obiectiv întregul capital de încderere”, a mai afirmat Tomac.