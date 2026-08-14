. I-a rugat să stingă luminile, să scoată aparatele de care nu au nevoie din priză și să consume cât mai puțin.

Primar: „Să încercați să reduceți consumul de energie.”

Localnic: „Da, domn' primar. Am avut lada frigorifică, am mutat carne în frigider să nu mai meargă și lada, pompele nu mai merg.”

Din casă-n casă, mesajul a fost același - fiecare kilowatt consumat contează.

Primar: „Un reactor de la centrală nu mai funcționează și mai mult ca sigur o să avem pene de curent și facturile o să crească.”

Bărbat: „Tragem tot din priză, ce să facem?!”

Primar: „Păi nu ai un frigider?”

Bărbat: „Am frigider, am ladă, astea pentru aer. Ne băgăm la pirostrii, gătim, la ceaun.”

Unii oameni au început deja să facă economie.

Marian Danciu, localnic: „Un frigider l-am anulat, mai am unul, că am mutat din ce am avut în ăsta în ăsta. La televizoare, din două TV, unul. La pompă că udam înainte, udam și eu grădină aici, roșiile alea nu le mai ud, mai bine mă duc și cumpăr din piață.”

Alții au găsit soluții astfel încât să nu mai depindă atât de mult de rețeaua electrică.

Sergiu Firan, localnic: „Având acest sistem de panouri plus baterii, mai mult de jumate vom economisi. Acum le avem în câmp, până în primăvară iar le ducem acasă.”

De altfel, s-au luat măsuri și la nivelul administrației locale.

Sorin Sandu, primar Călărași: „Am redus intensitatea curentului în alimentarea becurilor publice cu până la 10%. Am dispus închiderea totală a energiei electrice publice între orele 12 noaptea și 5 dimineața.”

Aceste măsuri rămân în vigoare până când situația din energie revine la normal.