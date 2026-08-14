Cifrele sunt prezentate într-un studiu european, care a inclus și orașe din România. Poziția incorectă la calculator, statul prelungit în picioare sau ridicarea greutăților sunt printre principalele cauze care duc la dureri lombare.

Masajul este una dintre soluții pentru a reduce tensiunea și disconfortul. Însă specialiștii spun că trebuie să facă parte dintr-un proces mai amplu de recuperare.

Într-un centru de recuperare din Capitală, acest terapeut nevăzător își ajută clienții să scape de dureri chinuitoare, cauzate de diverse afecțiuni, prin masaj.

Gabriel Constantin, administratorul clinicii: „Recuperez hernii de disc, spondiloze, prin terapia manuală, care este formată din două părți, cervical și lombar, după care punem în practică masajul terapeutic. Datorită simțului tactil bine dezvoltat, care stă în degete, așa putem noi să avem un masaj diferit față de un terapeut văzător.”

Iar pacienții simt diferența.

Cristea Ștefan, pacient cu hernie de disc: „Muncind foarte mult, am ajuns să am dureri foarte mari. Stând acasă, în pat, pur și simplu simțeam că îmi dispare durerea după prima ședință.”

Tudor Păun, pacient cu spondiloză: „Am venit special. Sunt șofer de camion. Am mai făcut câteva ședințe de masaj, dar nu este comparabil.”

Georgiana, recepționer: „Am fost sceptică puțin la început, nu credeam că mă poate rezolva, dar după trei-patru ședințe durerile mi-au scăzut destul de mult și am văzut că dă roade.”

Marius s-a operat la coloană acum 20 de ani, iar durerile s-au intensificat în ultima vreme. A decis, într-un final, să vină la prima lui ședință de masaj terapeutic.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pacientul se află acum la prima sesiune. Urmează un masaj terapeutic care are la bază detensionarea și decontracturarea musculaturii. După 30 de minute vom vedea dacă se simte mai bine.”

Pacient: „Mă simt mai bine, nu mă mai doare. Simțeam foarte tare durerea în partea cervicală.”

Fizioterapeuții spun că, într-adevăr, masajul vine cu beneficiile sale. Însă nu e de ajuns pentru o recuperare completă.

Ciprian Gospodin, fizioterapeut: „Masajul a fost folosit încă din antichitate ca procedură de bază în recuperare, dar, în același timp, trebuie implementat într-un proces amplu de recuperare și nu de sine stătător.”

Sunt și maseuri care oferă acest serviciu la domiciliu.

Gabriel Holoc, maseur: „După ce termini masajul, poți să te pui în pat sau la film, fără să te mai gândești că stai în trafic și se strică tot masajul. Ca și probleme pe care le au clienții, sunt durerile de spate, în general.”

O ședință de masaj terapeutic poate ajunge să coste și 500 de lei.