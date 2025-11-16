Preşedintele Nicuşor Dan spune că are un favorit în cursa pentru Primăria Capitalei. „Cu USR-ul sunt mai apropiat”

16-11-2025 | 21:19
Nicusor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că are un favorit în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, amintind că nu îi permite Constituţia să se poziţioneze în favoarea vreunuia dintre competitori, fiind vorba despre "o cursă în patru".

Lorena Mihăilă

„Din punct de vedere uman, dacă vreţi, cu USR-ul sunt mai apropiat. Dincolo de asta, în ceea ce priveşte relaţia din coaliţie, încerc din nou să-mi respect mandatul pe care mi l-au dat oamenii, de mediator, şi să încerc să văd cum poziţiile celor patru partide şi ale minorităţilor din coaliţie pot să fie armonizate", a declarat Nicuşor Dan la România TV.

Întrebat dacă e deranjat că sunt folosite numele şi poza sa în campanie, sub sigla USR, el a răspuns: „Ne uităm la aceleaşi site-uri şi ne apar aceleaşi reclame şi acolo scrie: 'Veţi avea în mine un partener'. (...). Dacă vă veţi duce înapoi la congresul PNL-ului, care a avut loc în vară, veţi vedea că am fost invitat. M-am dus acolo, m-am urcat pe scenă, le-am mulţumit că m-au invitat, la sfârşit le-am spus exact aceeaşi frază: "Veţi avea în mine un partener". (...). Eu sunt conştient că, orice fac şi spun în spaţiul public, este ceva ce oricine poate să folosească. Şi aşa au ales cei de la USR să folosească, aşa au ales cei de la PNL să nu folosească, asta e viaţa politică".

Patru candidați au șanse de câștig

Nicuşor Dan a adăugat că îi interzice Constituţia să se poziţioneze în campania electorală.

"Şi lucrul acesta o să îl fac. Pe de altă parte, ca fost primar, ca locuitor, că totuşi Bucureştiul contează pentru România, pot să spun ce cred eu (...) că trebuie să se întâmple în oraşul ăsta. Că trebuie să ne uităm unde se duc banii, să avem o transparenţă pe bani, că trebuie să limităm mafia asta imobiliară pe care am văzut-o inclusiv în mandatul meu", a susţinut preşedintele.

În acest context, moderatorii emisiunii au amintit că în competiţie sunt doi primari de sector.

"Şi tocmai Constituţia mă obligă, mă opreşte, să spun tot ce ştiu despre cum s-au comportat aceşti doi primari de sector în relaţia cu speculatorii imobiliari", a completat Nicuşor Dan.

Acesta a spus că are un favorit în cursa electorală, pe care îl va vota. "În momentul de faţă, şi cred că ăsta nu e un secret, e o cursă, avem patru candidaţi din care oricare dintre ei poate să câştige primăria Capitalei", a adăugat preşedintele.

„Curentul suveranist”

Întrebat dacă "îl sperie curentul suveranist" în legătură cu Primăria Capitalei, el a arătat că problema constă de fapt în "apropierea de zona rusă".

"Dacă vorbim de chestiunea asta aşa zis suveranistă, că pe mine nu mă deranjează suveranismul. Şi eu sunt un suveranist, cred că noi toţi suntem suveranişti, pentru că Constituţia zice că România e un stat suveran. Problema este că noi avem nişte mişcări politice care vor să ducă populaţia într-o contestare a direcţiei occidentale şi o apropiere de zona rusă", a mai spus Nicuşor Dan.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 16-11-2025 21:19

