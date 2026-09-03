Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Consiliului European va fi întâmpinat de şeful statului în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni.

Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, iar la final vor susţine o conferinţă de presă comună.

Conform Agerpres, care citează agenda oficială a lui Antonio Costa, acesta va călători în aceeaşi zi la Sofia şi la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, Ruman Radev, respectiv de şeful Guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.

Antonio Costa a mai fost la Bucureşti şi în septembrie 2025. El sublinia atunci că "România este un element cheie pentru securitatea europeană".

La rândul său, Nicuşor Dan aprecia că vizita preşedintelui Consiliului European în ţara noastră reprezintă "o dovadă a solidarităţii europene".