Antonio Costa remarcă, într-o postare pe X, că, pentru a doua oară în ultimele 24 de ore, spaţiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone, relatează News.ro.

El felicită autorităţile române pentru reacţia lor rapidă şi eficientă.

”Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Securitatea României este securitatea Europei”, afirmă preşedintele Consiliului European.

A doua dronă doborâtă în două zile în spațiul aerian românesc

O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineață, în apropiere de Delta Dunării, asta după ce vineri o altă dronă a fost doborâtă în județul Buzău.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei, a transmis și Ministerul Apărării.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, a doborât și vineri cu o rachetă o dronă în spaţiul aerian naţional, deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina din judeţul Buzău.