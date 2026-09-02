Într-o vizită în Croația, Costa a îndemnat liderii UE să accepte compromisuri înaintea summitului din 15 octombrie, unde intenționează să restrângă câteva taxe potențiale acceptabile pentru guverne. „Prioritatea noastră este să stabilim încă din octombrie cumulul noilor resurse proprii", a spus Costa, citat de Politico.

Găsirea unui acord privind noile taxe este esențială pentru un acord bugetar general în decembrie, înainte ca alegerile naționale din Franța, Spania și Italia din 2027 să influențeze negocierile.

Antonio Costa face un tur al celor 27 de capitale pentru a evalua preocupările și posibilitățile de compromis, ajungând vineri și la București, unde va fi primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni.

Problema taxelor este printre cele mai spinoase, deoarece statele membre sunt reticente să cedeze puteri fiscale Comisiei Europene și să accepte noi taxe care le-ar afecta în mod disproporționat.

Anul trecut, Comisia a propus cinci noi taxe – pe importurile de carbon, emisii, deșeuri electronice necolectate, profituri corporative și produse din tutun – în valoare de 66 de miliarde de euro pe an. Majoritatea ideilor au întâmpinat rezistență.

Tensiunile s-au văzut când premierul Luxemburgului, Luc Frieden, a respins taxa propusă pe tutun: „Nu vom accepta propuneri care afectează Luxemburgul în mod disproporționat."

Costa a avertizat că lipsa unui acord va duce fie la reduceri bugetare, fie la contribuții naționale mai mari: „Avem două opțiuni: să ne reducem ambițiile în domeniul securității, apărării, competitivității, coeziunii și agriculturii... sau să creștem contribuțiile naționale."

Ministrii europeni vor discuta noile taxe pe 22 septembrie la Bruxelles.