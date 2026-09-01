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De altfel, pe 1 septembrie este marcată anual Ziua Diplomaţiei Române.

Întâlnirea premierului interimar cu diplomaţii români este programată la ora 11:00, iar şeful Guvernului demis va susţine un discurs cu această ocazie.

Anterior, diplomații au fost primiți la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan, care le-a transmis că România își dorește o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România”.

Tema din acest an a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române este "Diplomaţia: ancora unei lumi în schimbare".

Potrivit MAE, ediţia din acest an este dedicată unei diplomaţii mai eficiente, mai pragmatice şi mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acţiunea diplomatică şi consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internaţional al ţării, la promovarea intereselor de securitate şi economice ale României, la sprijinirea cetăţenilor români şi la întărirea rolului ţării în Uniunea Europeană, în relaţia transatlantică şi în dialogul cu partenerii globali.