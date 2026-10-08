Premierul desemnat Luca Niculescu a fost întrebat după discuţiile cu UDMR dacă, în condiţiile în care nu se va ajunge la un acord, ia în calcul să îşi depună mandatul înainte de a merge în Parlament pentru a cere votul de învestire.

"Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deşi câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuţiilor. Am văzut poziţiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuţiile vor continua şi voi lua această decizie la care vă referiţi după ce vor continua şi când ne vom apropia de termenul respectiv", a declarat premierul desemnat.

El a admis că "blocajul există de mai multe luni şi deblocarea poate veni în continuare din discuţii".

"Vom continua dialogul şi, până la urmă, sper că ajungem la un rezultat", a arătat el.

Primele negocieri

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, joi, după discuțiile cu delegația PNL, că aceștia au ascultat propunerea de la PSD referitoare la participarea la guvernare. „Nu mi s-a părut că o primesc cu cea mai mare deschidere”, a mai spus el.

Luca Niculescu a ieșit încrezător de la întâlnirea cu social-democrații, după discuția avută cu Sorin Grindeanu și ceilalți lideri ai partidului. La scurt timp însă, declarațiile președintelui PSD au complicat calculele pentru formarea viitorului Executiv.

Sorin Grindeanu a transmis că PSD a decis că nu este dispus să susțină un Guvern în care PNL și UDMR doar să ofere voturile necesare învestirii, după care să rămână în opoziție. Social-democrații vor o majoritate politică asumată și ca partidele care susțin Guvernul să se implice inclusiv în formarea Executivului. În plus, i-au transmis o lista de măsuri pe care ar vrea să le ia viitorul guvern.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi.Planul inițial al lui Luca Niculescu pornea de la o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR, care ar fi asigurat numărul necesar de voturi, explică sursele Știrilor ProTV. Acum, însă, această formulă este pusă sub semnul întrebării.