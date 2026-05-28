Bărbatul știa că urmează să primească joi condamnarea definitivă, așa că și-a rupt brățara electronică de supraveghere și a fugit de acasă.

Ionuț Ciprian Catargiu din Hârlău, județul Iași, era obligat să poarte brățara electronică de anul trecut, conform deciziei magistraților. În ianuarie 2024, bărbatul - ajutat de alți complici, a furat din casa unui om de afaceri din Hârlău un seif de 180 de kilograme în care se aflau circa 45.000 de euro și mai multe bijuterii din aur.

O ipoteză luată atunci în calcul de anchetatori a fost că indivizii au acționat la pont, ziua, când toți membrii familiei erau plecați de acasă. Anul trecut, Catargiu a fost condamnat pentru acest jaf, în prima instanță, la șase ani de închisoare, pentru furt calificat și punerea în circulație a unei mașini neînmatriculate. Dar a obținut control judiciar cu monitorizare prin brățară electronică, pe perioada procesului.

Joi, Curtea de Apel Iași urmează să dea sentința definitivă în acest caz. Dar acum două zile polițiștii au sesizat că brățara bărbatului de 41 de ani nu mai emite semnal, iar când au ajuns acasă la individ și-au dat seama că individul a fugit. De atunci îl caută, și bărbatul a fost dat în urmărire națională.