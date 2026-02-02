PNL vrea să modifice Legea CCR: ”Boicotul nu mai poate fi o opțiune. Sancționarea celor care absentează nemotivat”

Proiectul poate fi completat prin dezbatere parlamentară, a anunțat Turcan.

Ea susține că, în ultimii ani, Curtea Constituțională ”și-a pierdut din credibilitate”, din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau, ”așa cum vedem în aceste luni, din cauza absențelor repetate și a boicotării unor decizii importante”.

Principalele măsuri din acest proiect sunt:

• ”instituirea expresă a obligației judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului – boicotul nu mai poate fi o opțiune;

• sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la ședințele Plenului Curții, cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră;

• revocarea, de către Parlament sau Președintele României (în funcție de cine i-a numit) pe judecătorii aflați în situații de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puțin 3 ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult de 90 de zile.”

Raluca Turcan mai spune că niciuna dintre măsurile propuse ”nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia”.

”Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții”, mai precizează parlamentarul liberal.

