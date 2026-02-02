PNL vrea să modifice Legea CCR: ”Boicotul nu mai poate fi o opțiune. Sancționarea celor care absentează nemotivat”

Parlamentarii PNL Raluca Turcan şi Daniel Fenechiu au depus un proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CRR, care să interzică acțiunile judecătorilor de boicotare a ședințelor și care să sancționeze financiar absențele de la ședințe.

Proiectul poate fi completat prin dezbatere parlamentară, a anunțat Turcan.

Ea susține că, în ultimii ani, Curtea Constituțională ”și-a pierdut din credibilitate”, din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau, ”așa cum vedem în aceste luni, din cauza absențelor repetate și a boicotării unor decizii importante”.

Principalele măsuri din acest proiect sunt:

”instituirea expresă a obligației judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului – boicotul nu mai poate fi o opțiune;

• sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la ședințele Plenului Curții, cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră;

• revocarea, de către Parlament sau Președintele României (în funcție de cine i-a numit) pe judecătorii aflați în situații de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puțin 3 ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult de 90 de zile.”

Raluca Turcan mai spune că niciuna dintre măsurile propuse ”nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia”.

Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții”, mai precizează parlamentarul liberal.

În decembrie 2025, patru judecători ai Curţii Constituţionale au părăsit sala la dezbaterile privind legea pensiilor magistraţilor. Din acest motiv, CCR a amânat luarea unei decizii, invocând lipsa cvorumului. Cvorumul implică prezemţa a şase dintre cei nouă judecători ai Curţii.

Legea de funcționare a Curții Constituționale prevede că judecătorii CCR au obligația să își exprime votul atunci când sunt luate decizii, fără posibilitatea de a se abține. Mandatul unui judecător poate înceta înainte de termen dacă această obligație este încălcată grav, iar o astfel de decizie se ia în plenul Curții, cu votul majorității membrilor.

În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. Deputat: „Nu au dreptul să se abțină”

