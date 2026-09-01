UDMR ar lua în considerare să voteze un Guvern monocolor PSD, dar fără să facă parte din executiv.

„Am discutat situația politică actuală. Nu am luat nicio decizie, pentru că nu avem o desemnare de la Cotroceni. Și în acest sens nu vă pot spune niciun element nou. Noi am avut și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru, în persoana domnului Siegfried Mureșan. Avem această candidatură în continuare împreună cu PNL și USR. Și trebuie să vedem, domnul președinte Nicușor pe cine va desemna. Dacă va face o altă desemnare și nu îl desemnează pe domnul Mureșan, ceea ce se pare că așa va fi, atunci, sigur, va fi o situație nouă la care trebuie să ne raportăm și noi. Și, în funcție de persoana prim-ministrului desemnat și în funcție de majoritatea care s-ar putea contura în Parlamentul României pentru sprijinirea noului Guvern, vom lua o decizie în cunoștință de cauză'', a precizat purtătorul de cuvânt al UDMR, la finalul discuțiilor.

Potrivit acestuia, „dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică, poate că președintele Nicușor Dan se gândește tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent”.

„Nu știu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situație complicată, într-un guvern de coaliție, un guvern minoritar, nu știu. Eu acum vorbesc numai în nume personal, eu aș opta totuși pentru un premier politic în atare situație complicată'', a adăugat el.

Csoma Botond a reafirmat că UDMR nu dorește să ''ajungă în aceeași barcă cu AUR”.

„E o problemă esențială pentru noi că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu AUR. Și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea Veștea pentru funcția de premier. Sigur, trebuie să facem o analiză, și vom face o analizare aritmetică foarte punctuală - vom vedea după desemnare - și să vedem cine ar fi disponibil să voteze acest Guvern'', a punctat el.

Despre o linie roșie în privința unei viitoare participări la guvernare, Csoma Botond a opinat în nume personal că UDMR ar putea decide să nu participe la guvernare dacă Siegfried Mureșan nu va fi desemnat premier. Totuși, UDMR ar putea vota un Guvern fără AUR.

„Nu am luat o decizie nici în acest sens, dar ceea ce vă pot spune, și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat. Sigur, trebuie să luăm o decizie. Dar eu nu cred că vom face acest lucru, dacă domnul Siegfried nu va fii desemnat și opțiunea domnului Nicușor Dan va fi o altă persoană. (...) De patru luni nu avem un Guvern funcțional în România, cu puteri depline. Nu cred că putem să ducem această situație până la nesfârșit. Sigur, există și varianta alegerilor anticipate, putem să ne ducem și în anticipate. Nu ne este frică de alegerile anticipate, dar, reiterez, nu cred că ar schimba în mod substanțial situația politică, pentru că ar persista această fărâmițare în rândul partidelor centriste, tot la o coaliție ar trebui să... AUR ar deveni mai puternic, dar în zona partidelor centriste tot ar exista această fărâmițare. Dacă se conturează o majoritate, nu trebuie să ajungem în aceeași barcă cu AUR. Da, am putea da un vot favorabil instalării Guvernului”, a subliniat deputatul UDMR.

Întrebat dacă UDMR ar putea vota un guvern monocolor PSD, el a răspuns: „S-ar putea să votăm, vă spun sincer, e aceeași chestie - să vedem ce majoritate se conturează pentru Sorin Grindeanu. Nu excludem în momentul de față, dar n-am luat o decizie”.

Și PNL și USR au decis anterior că nu vor mai susține sau forma un Guvern în care se regăsește PSD, după ce social-democrații, împreună cu AUR, au contribuit la căderea Guvernului Bolojan.

Declarația lui Kelemen Hunor

Și președintele partidului Kelemen Hunor a transmis în urmă cu o zi că UDMR îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan, relatează News.ro.

El a adăugat că toate celelalte informaţii sunt invenţii, poveşti.

Preşedintele UDMR a declarat că situaţia care durează de aproape patru luni este extrem de contraproductivă, deoarece clasa politică transmite astfel mesajul că este incapabilă să ajungă la un acord în interesul ţării. El îi reproşează însă lui Sigfried Mureţan faptul că a dispărut din spaţiul public după desemnarea sa.

„Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.

Potrivit unor informații apărute pe surse politice, Kelemen Hunor le-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan că parlamentarii UDMR vor vota candidatul la funcţia de prim-ministru propus de preşedintele Nicuşor Dan, indiferent cine va fi acesta.

„Nu am spus aşa ceva, nu am făcut o asemenea declaraţie. Poziţia UDMR rămâne aceeaşi: aşteptăm ca preşedintele să desemneze un nou candidat la funcţia de prim-ministru. PNL, USR şi UDMR au un candidat, Siegfried Mureşan. Şi PSD are un candidat la funcţia de premier, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când preşedintele nu face o desemnare, noi nu putem negocia cu PSD şi nu adoptăm o altă poziţie: în iunie am convenit cu PNL şi USR asupra candidaturii lui Mureşan şi ne menţinem această poziţie. Restul sunt numai invenţii, poveşti”, a declarat Kelemen Hunor.

El a mai spus că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline.

„Nu se mai poate continua aşa. Nu este în interesul nostru să avem alegeri anticipate, dar nici nu putem să părem nişte idioţi, nişte oameni neserioşi, spunând că avem un candidat, iar între timp negociind susţinerea altui candidat. Noi nu facem aşa ceva. După ce preşedintele va face desemnarea, vom avea o situaţie nouă şi vom vedea în ce direcţie trebuie să ne îndreptăm. Mai mult de atât nu pot spune despre acest subiect, decât că tot ce a apărut în presă în această privinţă este o prostie. Dacă analiştii politici scriu despre noi asemenea lucruri, care nu au nicio bază reală, atunci îmi pot imagina cât de credibile sunt şi analizele lor de bilanţ de la sfârşitul anului”, a afirmat preşedintele UDMR.