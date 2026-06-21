''Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri şi se încheie cu ameninţarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar în interiorul partidului. E deplorabil şi hilar unde s-a ajuns. În peste 27 de ani petrecuţi în PNL, mi-am exprimat toate poziţiile în cadrul organismelor statutare ale PNL. Cel mai recent, în Biroul Politic Naţional şi în Colegiul Director Judeţean al PNL Sălaj. Am făcut asta pentru că am rămas şi rămân consecvent principiilor liberale în care cred. Mi-am permis să vorbesc liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an şi jumătate, despre modul de promovare a oamenilor 'din afară', despre depărtarea de electoratul nostru tradiţional, despre fuga de responsabilitate şi despre abandonarea muncii de partid. Se pare că am deranjat. Totuşi, am făcut-o cu argumente, conform valorilor liberale în care cred. Şi am făcut-o mai ales pentru că deciziile politice se discută liber, nu vin servite la 'impuse' '', a scris Bode, într-o postare pe Facebook.

Despre situația financiară a PNL

În opinia sa, ameninţarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor sale.

''Iar dacă 'noul PNL' sancţionează libertatea de opinie, nu face altceva să îşi calce în picioare chiar identitatea pe care pretinde că o apără. Unele lucruri aş putea să le înţeleg, însă memoria instituţională nu poate fi rescrisă printr-un vot în Congresul extraordinar. În privinţa situaţiei financiare a PNL, lucrurile sunt mult mai simple decât recenta 'sentinţă politică'. Ea trebuie privită din doua perspective: prima, cea a legalităţii procedurilor, validată de către toate instituţiile statului abilitate să o verifice; a doua, politică, decisă de fiecare dată doar în structurile statutare ale PNL, sub coordonarea şefilor de campanie. În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreţionar. Toate cheltuielile şi toate angajamentele au fost cunoscute şi asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moralişti sau reformatori liberali'', a explicat Bode.

Mai mult, a adăugat el, situaţiile financiar-contabile ale partidului au fost verificate şi validate inclusiv de către AEP şi de Curtea de Conturi.

''Problemele invocate întruna nu au existat şi nici nu există. Ele există doar într-o 'sentinţă politică' dată astăzi fără nicio dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL. Nu mă miră, pentru că asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabileşte vinovatul, apoi se caută faptele. PS: Un partid care îşi exclude vocile critice nu se reformează, ci îşi pregăteşte eşecul în surdină. Cât priveşte demisia, atâta vreme cât în toată cariera mea politică nu am încălcat nicio decizie a PNL, NU am niciun motiv să demisionez!'', a transmis Lucian Bode.

În Congresul Extraordinar de duminică, liberalii au aprobat o rezoluţie care prevede că Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu ''au încălcat în mod repetat obligaţia de a apăra opţiunile politice şi deciziile adoptate de Partidul Naţional Liberal, participând la acţiuni şi demersuri contrare interesului partidului". Totodată, Congresul reţine responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situaţia financiară gravă în care se află Partidul Naţional Liberal la finalul mandatului său de secretar general.

"În consecinţă, Congresul (...) le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal. În situaţia în care persoanele menţionate nu îşi vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12:00, Congresul mandatează Biroul Permanent Naţional şi Consiliul Naţional să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanşarea procedurilor de excludere, în conformitate cu prevederile statutului Partidului Naţional Liberal", se mai menţionează în rezoluţia adoptată.