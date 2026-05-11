"Forţele noastre armate sunt pregătite să riposteze şi să dea o lecţie" în caz de agresiune, a scris pe reţeaua socială X preşedintele Parlamentului iranian, adăugând: "suntem pregătiţi pentru orice eventualitate, vor fi surprinşi".

Donald Trump a declarat luni la Casa Albă în special faptul că armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran este "sub asistenţă respiratorie", în contextul în care cele două tabere au eşuat până în prezent în tentativa de a încheia un acord pentru a pune capăt războiului.

"Armistiţiul este sub asistenţă respiratorie masivă, ca atunci când intră doctorul şi spune: 'Domnule, fiinţa care vă este dragă are şanse exact 1% de a trăi' ", a declarat el în Biroul Oval.

El a numit propunerea iraniană trimisă duminică "gunoiul pe care ni l-au trimis" şi a mărturisit că nici măcar nu a avut răbdare să o citească până la capăt.