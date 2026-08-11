„România traversează un context extrem de dificil. Pe lângă măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar, ţara noastră trebuie să gestioneze şi efectele crizei energetice generate de secetă şi să îşi protejeze economia într-o perioadă cu multiple vulnerabilităţi. Într-un asemenea context, România nu îşi permite să piardă niciun leu şi niciun euro care poate susţine revenirea economică şi investiţiile. Discuţiile de la Cotroceni privind legea salarizării trebuie privite din această perspectivă. Partidele politice trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca România să acceseze fondurile din PNRR, nu să creeze noi blocaje care să pună în pericol aceste fonduri”, au transmis liberalii conform Agerpres.

Mesajul liberalilor vine cu câteva ore înainte ca preşedintele Nicuşor Dan să se întâlnească, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR şi UDMR pentru discuţii privind proiectul legii salarizării.

Potrivit agendei prezidenţiale, la întâlnirea cu şeful statului, programată pentru ora 16:00, sunt aşteptaţi să participe preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, şi preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, alături de reprezentanţii partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării.

PNL adaugă că legea salarizării unitare nu este doar o reformă necesară pentru administraţia publică, ci „ea are rolul de a corecta inechităţile acumulate în sistem, de a crea reguli mai clare şi mai predictibile şi, în acelaşi timp, este legată de accesarea unor fonduri de aproximativ 770 de milioane de euro”.

„Obiectivul central rămâne ca niciun venit să nu scadă în urma acestei reforme”, subliniază sursa citată.

Totodată, PNL face apel la toate partidele să trateze discuţia pe această temă cu maximă responsabilitate şi fără calcule politice de moment.

„Miza depăşeşte interesele unui partid: sunt în joc credibilitatea economică a României, accesarea fondurilor europene, continuarea reformelor şi inclusiv evoluţia viitoare a ratingului de ţară, de care depind încrederea investitorilor şi costurile la care România se poate împrumuta. Într-un moment în care fiecare resursă contează, România are nevoie de soluţii care aduc bani în economie, nu de decizii care îi blochează”, se mai arată în comunicat.