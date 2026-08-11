Experții în apărare au calificat drept „jenante” incidentele cu drone de la una dintre cele mai cunoscute baze aeriene din Australia și le consideră un semnal de alarmă.

Mai multe sisteme aeriene fără pilot (UAS) – cunoscute și sub numele de drone – au fost observate zburând în spațiul aerian restricționat deasupra bazei RAAF Williamtown între 11 și 13 iulie, potrivit unui raport al The Daily Telegraph, preluat de news.com.au.

Forța de Apărare Australiană (ADF) a transmis că nu are cunoștință despre cine ar putea opera dronele sau de ce se aflau într-o zonă interzisă zborului. Niciuna nu a fost doborâtă sau bruiată. Incidentul a fost raportat unității anti-drone a Poliției din New South Wales.

Baza din Newcastle găzduiește cele mai avansate aeronave de luptă „invizibile” ale Australiei, inclusiv avioanele F-35A Joint Strike Fighters și E-7A Wedgetail.

Semnalul de alarmă tras de experții în apărare

Brigadierul în retragere Ian Langford a declarat că incursiunea misterioasă este „oarecum jenantă” pentru ADF.

„Cred că majoritatea oamenilor ar recunoaște că vectorul de amenințare este semnificativ și toți cei responsabili pentru protecția infrastructurii critice se confruntă cu aceeași problemă: cum să oprești dronele ieftine să amenințe active de mare valoare. Aceasta este o problemă națională în ceea ce privește securitatea și avem nevoie de tehnologie pentru a ne ajuta să o gestionăm”, a spus el.

Ian Langford, fost ofițer în armata australiană cu peste 30 de ani de activitate, inclusiv în forțele speciale, a spus că incursiunile sunt un avertisment serios că cel mai valoros echipament militar al Australiei rămâne „vulnerabil” la supravegherea și atacul asimetric ieftin.

„Fie că a fost vorba de neglijență, activism sau recunoaștere ostilă, incapacitatea de a identifica operatorii ne amintește că Apărarea trebuie să prioritizeze capacități persistente de detectare, atribuire și înfrângere a UAS-urilor în fiecare bază majoră”, a spus el.

El a precizat că incidentul a expus un potențial decalaj între afirmațiile Departamentului Apărării privind securitatea stratificată la fața locului și protecția oferită în practică.

„Implicațiile se extind direct la AUKUS Pillar I: HMAS Stirling, secția Osborne și alte facilități asociate submarinelor nucleare, care vor deveni ținte prioritare pentru supraveghere persistentă, spionaj, perturbare și sabotaj”, a spus el.

„Aceeași vulnerabilitate se aplică în toate aerodromurile, porturile, șantierele navale, rețelele energetice și infrastructura de comunicații din Australia. Protecția anti-UAS trebuie să devină o cerință de securitate integrată la nivel național” consideră militarul.

El a mai spus că incidentul arată o nevoie urgentă de capacități persistente de detectare și reacție rapidă în fiecare mare instituție militară din Australia: „Nu suntem atât de pregătiți pe cât ar trebui”

Fostul diplomat devenit consilier în domeniul riscurilor, Neil Fergus, a declarat că încălcările spațiului aerian reprezintă o problemă majoră de securitate națională.

El a explicat că RAAF Williamtown găzduiește componente ale forței tactice de luptă, inclusiv Hawk 127 și PC-21. Baza este un spațiu aerian reglementat, ceea ce înseamnă că dronele nu pot zbura la mai puțin de 5,5 km de ea, iar dronele care cântăresc peste 250 kg nu trebuie să zboare la mai puțin de 7 km de căile de apropiere și de plecare de pe pistă, a precizat Fergus.

„Cred că nu suntem atât de pregătiți pe cât ar trebui și cred că acest lucru va fi un catalizator pentru investiții suplimentare la bazele naționale cheie de apărare. Sper că acest lucru va acționa ca un catalizator pentru o analiză susținută suplimentară privind necesitatea unor capacități viitoare anti-drone”, a mai spus Fergus.

Ordinul către militari: „să coboare jaluzelele”

Potrivit The Daily Telegraph, în timpul incursiunii, comandanții bazei au fost instruiți să închidă jaluzelele ferestrelor pentru a se proteja împotriva dezvăluirii involuntare de informații. Dronele ar fi fost fost observate încercuind poarta de nord a facilității.

Senatorul James Paterson a declarat că guvernul Albanese ar trebui să facă mai mult pentru a se asigura că militarii pot lua măsurile adecvate pentru a se menține în siguranță pe ei înșiși, pe colegii lor australieni și interesele naționale.

„A li se spune să «închidă jaluzelele» pur și simplu nu este suficient; guvernul ar trebui să clarifice ce se va face pentru a proteja siturile critice de apărare, cum ar fi RAAF Williamtown, de astfel de incursiuni în viitor”, a spus el pentru news.com.au.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării a declarat că este conștient de incident și că utilizează „măsuri de securitate robuste, stratificate” la fața locului pentru a proteja personalul, instituțiile și capacitățile.

Aceștia au spus că, din motive de securitate operațională, Apărarea nu comentează aranjamentele sau măsurile specifice de la unitățile sale.

În aprilie, guvernul a anunțat o investiție de 7 miliarde de dolari în apărarea anti-drone, care urmează să fie derulată în următorul deceniu.

Investițiile inițiale de 21,3 milioane de dolari în AIM Defence și 10,4 milioane de dolari în SYPAQ Systems și au fost acordate prin Acceleratorul de Capacități Strategice Avansate (ASCA) – Misiunea Syracuse.

Guvernul Albanese a alocat până la 22 de miliarde de dolari pentru drone, tehnologii anti-drone și sisteme autonome în următorul deceniu, în cadrul Programului de Investiții Integrate 2026.