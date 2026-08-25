România poate pierde 770 de milioane de euro din banii PNRR, după ce partidele încă nu au ajuns la un acord în privința Legii salarizării. Totodată, este și ultima săptămână în care Parlamentul mai poate aproba legile de care depind banii din PNRR, înainte de expirarea termenului-limită.

Dar șansele ca Legea salarizării să ajungă în Parlament sunt aproape nule, cel puțin asta susține președintele PSD, Sorin Grindeanu.

El a mai spus că România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută și care să fie echitabilă, potrivit News.ro.

„România are nevoie de o lege a salarizării. Dar să fie dezbătută, discutată cu partenerii sociali, să fie echitabilă. Marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru. Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai venim până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea ei în și Senat, să treacă peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la CCR, apoi la promulgare. Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”, a declarat, luni, liderul social-democraților.

Niciun acord între partide

Social-democrații ar dori ca bugetul pentru salarii să crească, iar cei de la UDMR se tem că veniturile ar putea scădea.

Doar conducerea PNL a anunțat că ar vota în Parlament noul proiect al Legii salarizării. Iar cei din USR atrag atenția că votul trebuie dat până la finalul lui august, altfel România pierde sute de milioane de euro din PNRR.

PSD anunță că este puțin probabil să avem o lege săptămâna asta. Ar susține totuși varianta în care bugetul pentru salariile din sectorul public să fie majorat în anii ce urmează.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii: „Mi se pare inconștient și iresponsabil. Orice fel de idee de indexare care să și depășească eventual bugetul legii salarizării, pe de-o parte e iresponsabil pentru că nu există un buget mai mare, pe de altă parte, nu rezolvă problemele de inechitate.”

Cei din UDMR sunt nemulțumiți că, după noile grile, salariile anumitor angajați ar fi mai mici decât în prezent. Chiar dacă ar primi sume compensatorii pentru ca în final venitul lor să nu fie mai scăzut decât în prezent.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Numai că acest lucru este inechitabil și, evident, nu știm cât timp va fi aplicată această compensație. Nu consider că este corect. (...) Eu insist foarte ferm să nu existe scăderi de venituri.”

Ministrul interimar al Muncii dă asigurări că sumele compensatorii vor fi acordate atât cât e nevoie, adică până în momentul în care salariile vor fi prinse din urmă de grila din noua lege. Și că acestea sunt venituri salariale impozitabile, care contribuie la pensie.

Între timp, cele cinci mari confederații sindicale din țară au cerut retragerea proiectului.

Comisia Europeană a respins proiectul Legii salarizării

Discuțiile purtate de miniștrii interimari Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, cu reprezentanții Comisiei Europene s-au încheiat, iar Bruxelles-ul nu este de acord cu proiectul Legii salarizării prezentat de partea română.

În forma actuală, proiectul nu îndeplinește jalonul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce pune în pericol plata fondurilor aferente acestuia, au declarat surse politice pentru Știrile ProTV.

Principalul motiv invocat de Comisia Europeană este impactul bugetar prea mare al proiectului și riscul pe care acesta îl poate genera asupra echilibrului bugetar al României. Sursele citate spun că Dragoș Pîslaru a prezentat mai multe variante privind evoluția anvelopei salariale, inclusiv scenarii care presupun o creștere de 12 miliarde de lei sau chiar 16 miliarde de lei în 2027 față de 2026. În discuțiile inițiale era avută în vedere o creștere de aproximativ 8 miliarde de lei.

Potrivit uneia dintre sursele politice, Comisia Europeană nu acceptă nici varianta de creștere cu 16 miliarde de lei și nici pe cea de 12 miliarde de lei, în lipsa unor măsuri compensatorii care să reducă impactul asupra bugetului. Condiția Bruxelles-ului ar fi ca orice majorare suplimentară a cheltuielilor de personal să fie însoțită de măsuri prin care să fie reduse alte cheltuieli. Una dintre variantele discutate ar fi fost diminuarea unor drepturi acordate urmașilor prizonierilor de război.

Surse au precizat pentru Știrile PRO TV însă că o astfel de măsură nu poate rămâne doar la nivel de intenție. Pentru a fi luată în calcul de Comisia Europeană, ar trebui elaborat și adoptat un proiect de lege care să treacă prin Parlament prin care tăierea respectivă să fie pusă efectiv în aplicare.

Comisia Europeană nu agreează nicio etapizare a majorărilor

O altă variantă discutată a fost etapizarea creșterilor salariale. Potrivit surselor politice, nici această soluție nu este agreată de reprezentanții Comisiei Europene.

Argumentul oficialilor Comisiei a fost că o etapizare ar presupune asumarea unor cheltuieli suplimentare și în anii următori, ceea ce ar crește și mai mult impactul bugetar total al noii legi a salarizării.

Trebuie precizat că alte surse politice susțineau, marți, că pentru toate familiile ocupaționale ar putea fi stabilite anumite măsuri care să intre în vigoare de la 1 ianuarie, în timp ce unele sporuri sau alte componente ale salarizării ar urma să fie introduse ulterior.

În acest context, Ministerul Finanțelor vrea în continuare să păstreze varianta inițială, care prevede o creștere de aproximativ 8 miliarde de lei a anvelopei salariale în 2027 față de 2026.

Negocierile cu Comisia Europeană sunt importante pentru îndeplinirea jalonului din PNRR referitor la reforma salarizării în sectorul public care trebuie finalizat până la 31 august. În lipsa unui proiect care să respecte condițiile convenite cu Bruxelles-ul, România riscă să nu poată încasa 770 milioane de euro aferenți jalonului.