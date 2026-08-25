El a făcut aceste afirmații chiar în ziua în care mai multe sindicate au organizat o acţiune de protest în faţa Ministerului Muncii, față de proiectul legii salarizării, aflat în dezbatere.

Potrivit ministrului, opoziția sindicatelor pune în pericol o creștere salarială pentru cea mai mare parte a sectorului public și riscă să genereze o pierdere financiară semnificativă legată de fondurile europene.

„Doar reparăm un dezastru comis de guvernele anterioare”

Pîslaru susține că principalii vinovați pentru situația dezastruoasă a bugetului de stat sunt cei care au aplicat până acum politicile bugetare în guvernele precedente, astfel că actualele măsuri ale executivului sunt un răspuns la această gestiune deficitară.

„Măsurile pe care acest guvern le-a luat sunt consecințele unei politici de cheltuieli deșănțate ale guvernelor anterioare. Până la urmă, ce facem acuma? Doar reparăm un dezastru comis de guvernele anterioare”, a declarat ministrul.

Sindicatele, acuzate că pierd „ceasul al 12-lea”

Referitor la legea salarizării, Pîslaru a transmis un mesaj direct confederațiilor sindicale, avertizând că se apropie termenul-limită pentru adoptarea proiectului.

„Pe capitolul cu creșterea salarială, mai transmit o dată acest mesaj. Astăzi este ceasul al 12-lea, confederațiile sindicale se opun unei legi care aduce creșteri la aproape 80% din sectorul public și n-o să mai aibă această ocazie”, a spus ministrul.

Pierdere de 770 de milioane de euro din PNRR

Ministrul a subliniat consecințele financiare pe care le-ar putea avea blocarea legii, în relație cu Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Pe lângă faptul că vom genera direct o pierdere de 770 de milioane de euro, legate de PNRR, comportamentul sindicatelor legat de dialogul social îl înțeleg”, a afirmat Pîslaru.

Potrivit acestuia, opoziția sindicatelor față de proiect, manifestată încă din fazele incipiente ale discuțiilor, atunci când legea nu exista nici măcar sub formă de proiect, reprezintă o greșeală.

Ministrul a susținut că această atitudine „reprezintă o greșeală fundamentală și o eroare de reprezentare a multor oameni, 1.000.200 de oameni din administrația publică”, referindu-se la numărul angajaților din sectorul public.

Pîslaru: „Nu poate fi întâmplătoare” coincidența dintre protest și dezbaterea legii

Pîslaru a mai spus că, deși nu poate afirma cu certitudine că există o legătură directă, el este de părere că nu este întâmplător faptul că sindicatele protestează chiar în ziua în care este decisă soarta Legii salarizării.

„Pot să fiu foarte ferm pe acest subiect. Coincidența acestui protest în ziua în care discutăm de legea salarizării reprezintă o mișcare care, nu neapărat spun că este direct legată, dar care nu poate fi întâmplătoare, în condițiile în care, repet, nu există un element de iminent”, a declarat el.

De asemenea, ministrul a acuzat existența unei campanii menite să prezinte o imagine negativă a situației din România.

„În toată această perioadă a fost încercată o campanie de a arăta că lucrurile nu merg bine, că lucrurile sunt în haos, că lucrurile sunt denaturate în România. Nimeni n-a pus pe masă o variantă alternativă”, a spus Pîslaru, criticând totodată lipsa unor propuneri alternative din partea celor nemulțumiți de proiect.

Ministrul susține că proiectul respectă jaloanele PNRR

Pîslaru mai susține că actuala variantă a proiectului de lege este compatibilă cu cerințele europene, iar eventualele discuții rămase de purtat cu instituțiile europene nu sunt complicate.

„În acest moment, versiunea pe care partidele o au pe masă, cu niște discuții care nu sunt foarte complicate cu Comisia Europeană, îndeplinește jalonul. Deci nu este o problemă legată de asigurarea compatibilității cu jalonul din PNRR. Discutăm de un proiect care are sub 12 miliarde de lei și care într-adevăr poate fi ușor compatibilizat cu ultimele cerințe ale Comisiei Europene”, a mai precizat ministrul.