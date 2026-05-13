El a arătat că România se află într-o criză economică şi că mandatul premierului a reprezentat un plan de sărăcire naţională.

Liderul PSD a mai afirmat că regretă că nu au fost şi mai fermi şi nu l-au oprit „mai devreme”.

Declarațiile președintelui social-democraților vin la circa trei săptămâni de când PSD a ieșit, cu miniștrii, de la guvernare, respectiv pe data de 23 aprilie. Până în acel moment, PSD a guvernat, alături de PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale. PSD a avut șase miniștri în Guvernul Bolojan, secretari de stat, a condus Secretariatul General al Guvernului și a avut și un vicepremier.

„Astăzi, datele INS prezintă radiografia unui eşec programat, şi anume inflaţie de 10,7%, o scădere puternică a PIB de -1,5%, faţă de trimestrul patru din 2025. Aceasta este oglinda celor 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, este un fel de certificat de deces al stabilităţii economice a României sub guvernarea Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferinţă de presă.

El a arătat că astfel se confirmă că au avut dreptate când au cerut schimbarea viziunii de guvernare, ”pentru că aici nu este vorba despre un om, ci despre o abordare economică falimentară”.

”Premierul demis Bolojan lasă România într-un deşert economic şi pentru asta trebuie să plece urgent, dar urgent. România, astăzi, este în criză economică. Premierul demis Bolojan a dus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică. În plus, avem o inflaţie mai mare decât Ucraina, pe primul trimestru al acestui an, o ţară aflată în război, şi nu acum, ci de patru ani. Nici în pandemie situaţia, din punct de vedere economic, nu a fost atât de gravă şi nici măcar în marea criză financiară din 2009-2010”, a menţionat Grindeanu.

”Experimentul premierului demis Bolojan a fost, până la urmă, ceea ce vedem cu toţii, un plan de sărăcire naţională, o inflaţie de două cifre, aproape 11%, criză economică confirmată, scădere de 4,5% în timpul mandatului Bolojan, putere de cumpărare prăbuşită, mai ales pentru românii cu venituri mici şi medii”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că vrea să se adreseze românilor, ”nu armatei de bolofani”.

”Vă rog să vă imaginaţi ce ar însemna încă 10 luni cu această viziune economică sufocantă pentru români. Vă spun eu câteva date, ce ar fi înseamnt încă un an de guvernare de acest tip: probabil în jur de 300.000 de şomeri, 120.000 de IMM-uri româneşti care pun lacătul pe uşă şi politici economice care ar afecta tinerii şi mai bine de o treime dintre ei ar rămâne şomeri”, a spus el.

Potrivit lui Grindeanu, aceasta este reţeta unui dezastru programat.

”Vedem cu tupeu cum premierul Bolojan, demis, se adânceşte în propriile minciuni şi ne spune că a scăzut deficitul. Vă rog să verificaţi cum s-a făcut acest lucru. Printr-un artificiu contabil, amânând plăţi, punând povară pe bugetul de de anul acesta”, a arătat Sorin Grindeanu.

”Văzând astăzi aceste cifre – regret şi regretăm că nu am fost şi mai fermi mai devreme şi că acest management prost nu l-am oprit mai devreme, astfel încât dezastrul la care asistăm astăzi să nu aibă această amploare. Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS-ul. A fost demis de 281 de parlamentari, un record în istoria României”, a mai declarat preşedintele PSD.

INS: Inflația anuală a urcat la 10,7% în luna aprilie

Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni, pe fondul exploziei prețurilor la energie, combustibili și servicii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Chiriile, energia electrică și carburanții au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în aprilie 2026 comparativ cu luna similară din 2025, în timp ce alimente de bază precum cafeaua, ouăle și carnea continuă să pună presiune pe bugetele românilor.

Spre exemplu, chiriile s-au majorat cu 43,78% faţă de aceeaşi lună din 2025, iar 33% din această creştere a fost înregistrată doar luna trecută.

Cum a explicat INS explozia prețurilor la chirii

Explicația pentru majorarea neverosimilă a chiriilor de la o lună la alta este următoarea: Institutul Național de Statistică urmărește doar chiriile practicate de stat, fie la nivel central, fie la nivel local. Aceste chirii nu au mai fost actualizate din 2007.

„Indicele pentru grupa „Chirie” înregistrează în luna aprilie a.c o valoare de 133,50%, în principal ca efect al modificării tarifului lunar al chiriei practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrative-teritoriale, prin adoptarea HG nr.193/07.04.2026. Menționăm că ultima actulizare a tarifului de bază lunar al chiriei pentru locuințele statului a fost realizată la nivelul anului 2007”, au precizat oficialii INS.