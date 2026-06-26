"Suspendarea preşedintelui e o chestie foarte serioasă şi nu trebuie să o trivializăm. Suspendarea preşedintelui e o măsură foarte gravă, când preşedintele încalcă Constituţia. Nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetăţeni, cu simpatizanţi, foştii simpatizanţi, posibil să fi făcut greşeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acţionat cu bună-credinţă", a afirmat Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă susţinute cu ocazia vizitei în Polonia.

Întrebat dacă a făcut greşeli în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului, preşedintele a replicat că "toată lumea greşeşte", dar nu a dorit să ofere detalii.

"Evident, toată lumea greşeşte. (...) Nu contează acum. Adică, interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârşit şi nu vreau să spun lucruri care să inflameze şi mai mult", a spus el.

Nicuşor Dan a adăugat că a dorit să se implice în soluţionarea crizei, prin cele două propuneri de premier, deşi ar fi fost mai "comod" pentru el să stea deoparte. Acum, aşteaptă o soluţie din partea partidelor.

"Eu am făcut două propuneri. Cel mai comod pentru mine, ca să-mi păstrez imaginea... în fine, sfaturile consultanţilor, 'stai deoparte, nu te băga, că o să iasă rău', da? Am încercat să ajut acest proces, de două ori. S-a întâmplat, nu a ieşit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorităţi în faţa cetăţenilor. Dar mai întâi, ca să ajungem la rotativă, ca să ajungem la etapa a doua, trebuie să parcurgem etapa întâi", a precizat el.

Întrebat dacă l-a reevaluat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce în 2017 a participat la protestele împotriva acestuia, Nicuşor Dan a replicat că responsabilitatea sa în calitate de preşedinte este numirea unui premier susţinut de o majoritate.

"Întrebarea este, dincolo de opiniile mele personale, pentru că dacă ar fi să lucrăm cu opiniile mele personale, aş numi 463 de oameni în parlament, care îmi plac mie şi totul ar fi foarte simplu. Numai că noi trăim într-o democraţie, într-o democraţie puterea e împărţită între preşedinte, executiv, parlament, puterea judecătorească, ştiţi toate formulele democraţiei, şi dincolo de părerile mele personale despre o persoană sau alta, cred că am responsabilitatea să aduc, să numesc un premier care să strângă o majoritate", a spus el.