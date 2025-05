Nicușor Dan spune că discuțiile pentru noul Guvern vor dura 3-4 săptămâni: ”Să am un cuvânt de spus în ce privește programul”

Nicușor Dan și-ar dori o coaliție pro-europeană, cu Bolojan premier, dar totul depinde de decizia social democraților dacă vor intra sau nu la guvernare.

Analiștii cred însă că un premier tehnocrat ar fi mai potrivit în aceste momente dificile, din punct de vedere economic.

Duminică seară, în timp ce voturile se adunau in favoarea lui, Nicușor Dan a confirmat că și-ar dori ca Ilie Bolojan să fie premier in fruntea unui guvern format din forțele pro-europene, PSD, PNL, UDMR și USR: ”Mi-aș dori. O să vedem care este răspunsul partidelor. Cred că asta este dorința mea principală. Dacă nu se va întâmpla acum, nu exclud nici varianta de Guvern minoritar. Mi-aș dori să avem un guvern cu sprijin puternic în Parlament. În ceea ce privește noul Guvern, mă aștept, îmi propun ca discuțiile să dureze 3-4 săptămâni, pentru ca.. să nu fie o simplă numire, ci să am un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă programul Guvernului. ”

Discuțiile informale au început deja, însă, în primul rând PSD trebuie să decidă dacă vrea să intre la guvernare. Părerile sunt împărțite în formațiune, pentru că cei mai multi lideri si-ar dori sa ramana in opozitie.

Marius Budăi, deputat PSD: ”Discutăm de ani de zile ca partidul care a primit din partea cetățenilor români cel mai mare număr de voturi să aibă prima șansă în a forma o majoritate în jurul unui prim-ministru desemnat. Cred că așa e normal. În opoziție nu ar trebui să rămână doar cei supranumiți izolaționiști, ar trebui să fie poate și o forță politică pro-europeană în opoziție.”

Liberalii sunt dispuși să participe fără a pune condiții.

Sebasrian Burduja, președinte PNL București: ”Nu este despre o persoană sau despre orgoliul cuiva, cu siguranță domnul Bolojan va contribui în orice mod poate, pentru a face să fie mai bine în România. De fiecare dată, PNL și-a asumat responsabilitatea guvernării, cu atât mai mult în momentele grele pentru țara noastră și cred că o va face și în perioada care urmează.”

La fel și USR, participă fără să pună condiții.

Dominic Fritz, președinte interimar al USR: ”E clar că PSD nu poate fugi de la această responsabilitate. Și în funcție de răspunsul PSD-ului, va trebuie să vedem ce majorități stabile există. Am spus și eu în campanie că am încredere în tandemul Nicușor Dan și Ilie Bolojan și nu s-a schimbat nimic la această impresie. ”

Ar mai exista o variantă. Poate chiar mai bună, spun unii analiști.

Cristian Pârvulescu, politolog: ”Cred că într-un moment dificil ca acesta, un guvern măcar cu un prim-ministru tehnocrat, dacă nu cu o componentă importantă tehnocrată, ar fi mult mai serios, ar putea să meargă foarte departe”.

Pentru a avea majoritate, PNL, USR și UDMR au nevoie de PSD la masa Guvernului.

