Preşedintele Nicuşor Dan nu e de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul le va acorda primăriilor, aşa cum se discută la nivelul Guvernului, el afirmând că, în condiţiile în care românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor. Şeful statului a mai spus că el susţine mandate mai lungi de patru ani pentru primari.

Despre situaţia de la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a afirmat că este nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, pentru că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector.

”Eu am spus nu doar de 5 ani şi jumătate, de când am avut început mandatul la Primăria Capitalei, am spus asta de vreo 15 ani, de când ONG-ist fiind, mă preocupam de Capitală, că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. Asta, de ani de zile, de la acea ceartă Năstase-Băsescu de acum 25 de ani, a luat Bucureştiului bani de dezvoltare, care s-au dus în panseluţe şi fel de fel de alte floricele şi nu i-a dus în proiecte serioase de infrastructură, pe de o parte, pe de altă parte, a oprit chestiunii de funcţionare curentă a primăriei”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles.

Potrivit şefului statului, ”diferenţa între ce se întâmplă acum şi ce s-a întâmplat când a venit el la primărie a fost că datoria pe care el a găsit-o în 2020 era 3 miliarde, dar mult mai important, era curentă, adică toţi banii, 3 miliarde, trebuiau plătiţi de pe o zi pe alta şi oricine din creditorii pe sumele alea puteau să blocheze conturile primăriei şi vreo 20 le şi blocaseră şi nu puteau să facă investiţii”.

Nicușor Dan ar vrea mandate mai mari de 4 ani pentru primari

Despre discuţiile de la guvern privind o reducere a sumelor din impozitul pe venit, din TVA pe care guvernul le va acorda primăriilor, preşedintele a spus că nu vrea să se pronunţe în general.

”Ce vreau să spun, însă, este că am avut nişte măsuri care au afectat românii. Inflaţia 10% înseamnă că toată lumea poate să cumpere cu 10% mai puţin. Şi în condiţiile astea, bineînţeles că orice primar are un mandat scurt, poate că ar trebui să-l facem mai lung. Nu ştiu dacă trebuie pe Constituţie sau lege, dar eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari. Şi evident că fiecare primar doreşte să facă investiţii, să amenajeze parcuri, să asfalteze străzi. O parte din aceste lucruri, în condiţiile în care, cum am spus, românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor”, a mai spus preşedintele.

